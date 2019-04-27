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Банки просят власти восстановить налоговые льготы на синдицированные кредиты

28.04.2019 13:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одним из пунктов плана реализации стратегии развития финансового рынка Беларуси до 2020 года значится восстановление налоговых льгот на синдицированные кредиты. Это следует из письма Ассоциации белорусских банков.

В частности, предлагается законодательно закрепить освобождение от налогообложения доходов иностранных организаций, полученных от предоставления средств белорусским кредитополучателям посредством синдицированных кредитов. Названная льгота действовала в период 2010—2016 годов, с 2017 года была отменена. В минувшем году Нацбанк выходил с предложением восстановить данные преференции, но не нашел понимания в других госорганах «по причине отсутствия убедительной аргументации», говорится в письме.

В настоящее время банки предпринимают еще одну попытку вернуть льготы. Для этого они должны предоставить предложения о корректировке норм Налогового кодекса и аргументировать позицию «c учетом международного опыта, а также с указанием объемов синдицированного кредитования до отмены льготы и после ее отмены, количества несовершенных сделок по причине отсутствия льготы по налогообложению, результатов сравнительного анализа прогнозных объемов синдицированного кредитования с его сложившимся фактическим значением и др».

Как считают источники в финансовых кругах, из-за отсутствия льготы банки не хотят развивать такой правильный инструмент как синдицированное кредитование. Ввиду еще и низкого кредитного рейтинга Беларуси привлеченные ресурсы становятся очень дорогими для клиентов.

По предварительным оценкам, за последние три года рынок синдицированного кредитования в Беларуси составил 1,5 млрд долларов. Если в 2016 году было привлечено около 870 млн долларов, то в 2017 году была зафиксирована 1 сделка на 190 млн евро. В минувшем году этот показатель составил около 450 млн долларов. По данным агентства «Интерфакс-Запад», в 2015 году объем синдицированных кредитов белорусских заемщиков достиг 1,3 млрд евро и 107 млн долларов. Практически более 95% средств в рамках синдицированных кредитов предоставляется российскими банками.

Эксперты поясняют, что отмена льготного налогообложения на процентные доходы иностранных организаций существенно влияет на эффективную ставку и на ставки кредитования в целом по синдикатам. У кредиторов сразу забирают 10% доходов, полученных из источников в Беларуси, в обмен на возможность учитывать эти доходы в налоговой базе по налогу на прибыль в России. Но механизм взаимодействия внутри банковской структуры не отрегулирован и поэтому возникают сложности с формированием ставок по синдицированным кредитам. На практике российские кредиторы предлагают белорусским банкам брать на себя 10% налога на процентные доходы по синдикациям. В результате стоимость привлечения ресурсов для белорусских банков повышается.

 
 
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Льгота действовала в период 2010-2016 годов, с 2017 года была отменена. В минувшем году Нацбанк выходил с предложением восстановить данные преференции, но не нашел...
 
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