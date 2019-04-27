ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Замгубернатора Могилевской области тихо лишился работы. И тут не обошлось без силовиков

28.04.2019 17:11 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С недавних пор стала вакантной должность одного из заместителей председателя Могилевского облисполкома. Это произошло после того, как Виктор Некрашевич ушел в отставку. Источники в окружении управленца считают, что отставка стала следствием интереса к нему правоохранительных органов.


Виктор Некрашевич более 20 лет играет в теннис. Не один год участвует в традиционном турнире под эгидой автохолдинга «Атлант-М». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Виктор Некрашевич был назначен заместителем губернатора Могилевской области в 2009 году. Он курировал в облисполкоме вопросы экономики, ценообразования, предпринимательства, статистики и анализа, ценных бумаг, труда и заработной платы, занятости, торговли и так далее. Обеспечивал также контроль за инвестиционной деятельностью в Могилевской области. «Он действительно был в хорошем контакте с бизнесом. Во многом благодаря Виктору Владимировичу было реализовано ряд инвестпроектов. Я знал его как очень порядочного и вдумчивого чиновника. Поэтому в шоке от информации об его задержании», — сказал знакомый бизнесмена.

Как рассказали TUT.BY три не связанных друг с другом источника, определенный интерес правоохранительных органов к Виктору Некрашевичу возник еще зимой. «Его задержали, но очень быстро отпустили. Некрашевич был на свободе, но расследование уголовного дела продолжалось», — пояснил собеседник.

Чиновник продолжал принимать участие в бизнес-форумах, свидетелем этого были и корреспонденты TUT.BY. Судя по всему, последний раз Виктор Некрашевич появился на публике 4 апреля. В тот день зампред Могилевского облисполкома подписал соглашение о намерениях по содействию экономическому развитию с генеральным директором департамента коммерции китайской провинции Шэньси Чжао Руньминем. Через две недели Некрашевич лишился работы, свидетельствует сайт Могилевского облисполкома. По неофициальной информации, он опять был задержан. Получить комментарий в силовых ведомствах не удалось. Мобильный телефон экс-чиновника недоступен.

«Некрашевич проработал в Могоблисполкоме 10 лет. Это довольно серьезный срок. Я бы не связывал это с нынешней сменой губернатора. Некрашевич пришел при [Петре] Руднике. Хорошо работал и при [Владимире] Доманевском. Но под него начали копать несколько лет назад. Была известная история с недвижимостью. Он был под прицелом. Опасался ли он этого? Не знаю. Наверное, не очень, а рассчитывал на покровителей», — отметил собеседник.

В 2015—2016 годах вопросы силовиков возникли не к Виктору Некрашевичу, а к его жене. Тогда правоохранители усомнились в законности операций с недвижимости. Спор касался приобретения помещений на техническом этаже 7-этажного дома, построенного для чиновников, тогдашним начальником отдела строительства Могилевского горисполкома Владимиром Дударевым и Еленой Некрашевич.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некрашевич был назначен заместителем председателя Могилевского облисполкома в 2009 году. Он курировал вопросы экономики, ценообразования, предпринимательства
 
Новости дня
Новости экономики
 
Банки просят власти восстановить налоговые льготы на синдицированные кредиты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика