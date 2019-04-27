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Замгубернатора Могилевской области тихо лишился работы. И тут не обошлось без силовиков
28.04.2019 17:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С недавних пор стала вакантной должность одного из заместителей председателя Могилевского облисполкома. Это произошло после того, как Виктор Некрашевич ушел в отставку. Источники в окружении управленца считают, что отставка стала следствием интереса к нему правоохранительных органов.
Виктор Некрашевич был назначен заместителем губернатора Могилевской области в 2009 году. Он курировал в облисполкоме вопросы экономики, ценообразования, предпринимательства, статистики и анализа, ценных бумаг, труда и заработной платы, занятости, торговли и так далее. Обеспечивал также контроль за инвестиционной деятельностью в Могилевской области. «Он действительно был в хорошем контакте с бизнесом. Во многом благодаря Виктору Владимировичу было реализовано ряд инвестпроектов. Я знал его как очень порядочного и вдумчивого чиновника. Поэтому в шоке от информации об его задержании», — сказал знакомый бизнесмена.
Как рассказали TUT.BY три не связанных друг с другом источника, определенный интерес правоохранительных органов к Виктору Некрашевичу возник еще зимой. «Его задержали, но очень быстро отпустили. Некрашевич был на свободе, но расследование уголовного дела продолжалось», — пояснил собеседник.
Чиновник продолжал принимать участие в бизнес-форумах, свидетелем этого были и корреспонденты TUT.BY. Судя по всему, последний раз Виктор Некрашевич появился на публике 4 апреля. В тот день зампред Могилевского облисполкома
«Некрашевич проработал в Могоблисполкоме 10 лет. Это довольно серьезный срок. Я бы не связывал это с
В 2015—2016 годах вопросы силовиков возникли не к Виктору Некрашевичу, а к его жене. Тогда правоохранители
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Некрашевич был назначен заместителем председателя Могилевского облисполкома в 2009 году. Он курировал вопросы экономики, ценообразования, предпринимательства
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