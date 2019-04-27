Замгубернатора Могилевской области тихо лишился работы. И тут не обошлось без силовиков

Источник материала: Tut.by

С недавних пор стала вакантной должность одного из заместителей председателя Могилевского облисполкома. Это произошло после того, как Виктор Некрашевич ушел в отставку. Источники в окружении управленца считают, что отставка стала следствием интереса к нему правоохранительных органов.



Виктор Некрашевич более 20 лет играет в теннис . Не один год участвует в традиционном турнире под эгидой автохолдинга «Атлант-М». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Виктор Некрашевич был назначен заместителем губернатора Могилевской области в 2009 году. Он курировал в облисполкоме вопросы экономики, ценообразования, предпринимательства, статистики и анализа, ценных бумаг, труда и заработной платы, занятости, торговли и так далее. Обеспечивал также контроль за инвестиционной деятельностью в Могилевской области. «Он действительно был в хорошем контакте с бизнесом. Во многом благодаря Виктору Владимировичу было реализовано ряд инвестпроектов. Я знал его как очень порядочного и вдумчивого чиновника. Поэтому в шоке от информации об его задержании», — сказал знакомый бизнесмена.

Как рассказали TUT.BY три не связанных друг с другом источника, определенный интерес правоохранительных органов к Виктору Некрашевичу возник еще зимой. «Его задержали, но очень быстро отпустили. Некрашевич был на свободе, но расследование уголовного дела продолжалось», — пояснил собеседник.

Чиновник продолжал принимать участие в бизнес-форумах, свидетелем этого были и корреспонденты TUT.BY. Судя по всему, последний раз Виктор Некрашевич появился на публике 4 апреля. В тот день зампред Могилевского облисполкома подписал соглашение о намерениях по содействию экономическому развитию с генеральным директором департамента коммерции китайской провинции Шэньси Чжао Руньминем. Через две недели Некрашевич лишился работы, свидетельствует сайт Могилевского облисполкома. По неофициальной информации, он опять был задержан. Получить комментарий в силовых ведомствах не удалось. Мобильный телефон экс-чиновника недоступен.

«Некрашевич проработал в Могоблисполкоме 10 лет. Это довольно серьезный срок. Я бы не связывал это с нынешней сменой губернатора . Некрашевич пришел при [Петре] Руднике. Хорошо работал и при [Владимире] Доманевском. Но под него начали копать несколько лет назад. Была известная история с недвижимостью. Он был под прицелом. Опасался ли он этого? Не знаю. Наверное, не очень, а рассчитывал на покровителей», — отметил собеседник.

В 2015—2016 годах вопросы силовиков возникли не к Виктору Некрашевичу, а к его жене. Тогда правоохранители усомнились в законности операций с недвижимости. Спор касался приобретения помещений на техническом этаже 7-этажного дома, построенного для чиновников, тогдашним начальником отдела строительства Могилевского горисполкома Владимиром Дударевым и Еленой Некрашевич.