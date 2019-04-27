|
Ходорковский высказался о проблемах с качеством российской нефти
28.04.2019 17:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший владелец российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, проведший в заключении более 10 лет, высказал на
Бизнесмен напомнил, что в мае 2012 года министр энергетики РФ Сергей Шматко отменил запрет на использование хлорорганики для повышения нефтеотдачи пласта. «На самарских месторождениях с парафинистой нефтью хлорорганика может дать приличную прибавку», — отметил он.
Михаил Ходорковский предположил, что в том районе «на хлорорганику нефть не проверяют». «На узле учета в Самаре (маленьком и сельском) могут прозевать заход нефти с большой долей примесей, а могут принять умышленно, потому что спорить с сечинскими себе дороже. Компании выгодно не до конца очистить скважинную жидкость, поскольку учет идет по объему», — сказал Ходорковский и призвал нынешнего министра энергетики «не поддаваться давлению идиотов, стремящихся показать Путину, что они умеют управлять нефтяными компаниями и наращивать нефтедобычу без затрат».
Бизнесмен также считает, что репутации российской экспортной смеси Urals нанесен серьезный удар. Это отразится на скидке, а значит на доходах всех российских нефтяных компаний.
Проблемы с российской нефтью
19 апреля концерн «Белнефтехим»
22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе
23 апреля Беларусь
24 апреля на «Нафтане»
25 апреля о приостановке прокачки российской нефти
Reuters и Bloomberg со ссылкой на свои источники
26 апреля в «Транснефти» заявили, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бизнесмен напомнил, что в мае 2012 года министр энергетики РФ Сергей Шматко отменил запрет на использование хлорорганики для повышения нефтеотдачи пласта.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)