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Ходорковский высказался о проблемах с качеством российской нефти

28.04.2019 17:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший владелец российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, проведший в заключении более 10 лет, высказал на в фэйсбуке свое мнение по поводу поставок некачественной нефти по нефтепроводу «Дружба». Тем более, что проблема, скорее всего, возникла на хорошо известной Ходорковскому врезке в магистраль в Самарской области (Самаранефтегаз, бывший ЮКОС, ныне Роснефть).

Бизнесмен напомнил, что в мае 2012 года министр энергетики РФ Сергей Шматко отменил запрет на использование хлорорганики для повышения нефтеотдачи пласта. «На самарских месторождениях с парафинистой нефтью хлорорганика может дать приличную прибавку», — отметил он.

Михаил Ходорковский предположил, что в том районе «на хлорорганику нефть не проверяют». «На узле учета в Самаре (маленьком и сельском) могут прозевать заход нефти с большой долей примесей, а могут принять умышленно, потому что спорить с сечинскими себе дороже. Компании выгодно не до конца очистить скважинную жидкость, поскольку учет идет по объему», — сказал Ходорковский и призвал нынешнего министра энергетики «не поддаваться давлению идиотов, стремящихся показать Путину, что они умеют управлять нефтяными компаниями и наращивать нефтедобычу без затрат».

Бизнесмен также считает, что репутации российской экспортной смеси Urals нанесен серьезный удар. Это отразится на скидке, а значит на доходах всех российских нефтяных компаний.

Проблемы с российской нефтью

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в «Белнефтехиме» заявили, что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

24 апреля на «Нафтане» сообщили, что по северной ветке нефтепровода началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам. На Мозырском НПЗ ситуация остается прежней — нефть поступает с повышенным содержанием хлорорганики.


Инфографика: Антон Девятов

25 апреля о приостановке прокачки российской нефти сообщила Польша, 26 апреля — Украина.

Reuters и Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщили, что приостановлена отгрузка сырой нефти марки Urals в российском порту Усть-Луга на Балтике — покупатели отказались загружать нефть с недопустимо высокими показателями содержания органического хлорида.

26 апреля в «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным. По данным «Транснефти», хлорорганика была вброшена в трубопровод «Дружба» через частный «Самаратранснефтьтерминал», обслуживающий несколько малых производителей. Самарская компания ответила, что узел слива, через который в нефтепровод произошел вброс загрязненной нефти, продали в 2017 году. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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Бизнесмен напомнил, что в мае 2012 года министр энергетики РФ Сергей Шматко отменил запрет на использование хлорорганики для повышения нефтеотдачи пласта.
 
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