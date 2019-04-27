Минский суд постановил ликвидировать белорусского-российского калийного трейдера до 1 октября

Источник материала: Tut.by

Экономический суд Минска признал ЗАО «Белорусская калийная компания» банкротом и открыл ликвидационное производство. Об этом говорится на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

Ликвидационное производство в отношение белорусского-российского калийного трейдера должно быть завершено до 1 октября.

Согласно реестру требований кредиторов, размер кредиторской задолженности ЗАО «БКК» составляет 42,3 млн рублей.

Антикризисным управляющим в ходе производства по делу, начатого в прошлом году, установлены следующие активы ЗАО «БКК»: основные средства — 5,1 тыс. рублей, долгосрочные финансовые вложения — 11,8 тыс. рублей, вложения в долгосрочные активы — 12,7 тыс. рублей, материалы — 1,9 тыс. рублей, остатки на расчетных счетах — 219, 2 тыс. рублей и 9,1 тыс. долларов. Кроме того, числится дебиторская задолженность в следующем размере — почти 6 млн долларов, 139,2 тыс. евро, 1780 фунтов стерлингов, 3,35 млн шведских крон, 29,9 млн гривен, 256 белорусских рублей.

Таким образом не выявлено активов должника, достаточных для удовлетворения требований кредиторов.

Юристы «Беларуськалия» поддержали выводы антикризисного управляющего о наличии оснований для признания ЗАО «БКК» банкротом и открытия в отношении него ликвидационного производства. Представители «Уралкалия» не представили возражения против выводов управляющего по результатам анализа финансового состояния и платежеспособности должника, а также сведения о наличии и местонахождении принадлежащих БКК иных активов, неуказанных управляющим в отчете об имуществе.

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ЗАО «Белорусская калийная компания» было создано в 2005 году как совместное предприятие ПАО «Уралкалий» (50%), ОАО «Беларуськалий» (45%) и государственного объединения «Белорусская железная дорога» (5%) для ведения совместных продаж российского и белорусского производителя. Вследствие неразрешенных разногласий в отношении стратегии продаж и управления компанией в 2013 году совместные экспортные продажи через ЗАО «БКК» были прекращены. О тказ от реализации своей продукции через БКК «Уралкалий» объяснил потерей эксклюзивного права на экспорт белорусских удобрений . Формально «развод» партнеров так и не был оформлен.

С 2013 по 2018 год совместные продажи через ЗАО «БКК» не осуществлялись. Для реализации продукции ОАО «Беларуськалий» на экспорт в сентябре 2013 года ОАО «Беларуськалий» (48%), Белорусская железная дорога (42%) и БРУП экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» (10%) создали ОАО «Белорусская калийная компания».