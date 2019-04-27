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Экс-посол Украины Безсмертный: Своими опозданиями на переговоры Путин унижал Лукашенко

28.04.2019 20:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Своими опозданиями на переговоры президент России Владимир Путин унижал Александра Лукашенко. Такое мнение высказал посол Украины в Беларуси (2010−2011), представитель страны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках минских соглашений (2015−2016) Роман Безсмертный в интервью украинскому каналу «ЧП Info».


Роман Бессмертный, фото: zn.ua

Отвечая на вопрос, какое впечатление произвел Путин на переговорах с Лукашенко, свидетелем которых он был, Безсмертный отметил: «Путин — это человек с наполеоновским комплексом, как и большинство небольшого роста людей. И этот наполеоновский комплекс начинается с того, что он опаздывает обычно на час, на два часа, а то и больше на встречи со всеми. Он просто показывает тем самым, что он хозяин. Причем он опаздывал на встречу с Лукашенко, он опаздывал на встречу с Макроном, с Меркель (президент Франции и канцлер Германии. — БелаПАН.). Причем он иногда на встречу с Лукашенко приходил с сюрпризом, там кого-то с собой приводил и т.д. Так, как он с Меркель на встречу пускал собаку, зная, что она боится, панически боится собак… Это делалось для того, чтобы унизить Лукашенко, который метался по библиотеке полтора-два часа, не находя себе места, — в Минске. Или так испуганно смотрела на него канцлер Германии Меркель, когда в комнату встреч вбегала собака, ротвейлер его, и т.д.».

При этом Безсмертный отозвался нелестно о самом Лукашенко: «Человек, который несет в себе комплекс бывшего советского председателя колхоза. Это означает приехать в райком партии и взять там цистерну солярки, поехать в обком партии — взять там машину минеральных удобрений, поехать в ЦК — взять там фонд заработной платы. Страна небольшая, бюджет небольшой, население законопослушное, даже не могу найти прилагательное, чтобы обозначить уровень законопослушности».

Экс-посол сравнил Лукашенко с Троекуровым — богатым дворянином-самодуром из романа Пушкина «Дубровский». «Вот такой совковый Троекуров», — сказал Безсмертный.

Украинский дипломат также считает, что в отношении глав Беларуси Александра Лукашенко и Украины Леонида Кучмы реализовывалась одна схема дискредитации.

Бывший дипломат, который в 1997—2002 годах был представителем президента Кучмы в парламенте страны, сравнил «кассетный скандал» в Украине и исчезновения белорусских политиков. «Кассетный скандал» разразился в ноябре 2000 года после обнародования магнитофонной записи, сделанной майором государственной охраны Николаем Мельниченко якобы в кабинете Кучмы, где тот отдавал приказ разобраться с оппозиционным журналистом Георгием Гонгадзе, пропавшим в середине сентября 2000 года. В Беларуси в 1999 году бесследно исчезли экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко и бывший глава Центризбиркома Виктор Гончар. В том же году при не до конца выясненных обстоятельствах умер вице-спикер Верховного Совета 13-го созыва Геннадий Карпенко.

По словам Безсмертного, он хотел уволиться еще до «кассетного скандала», но, увидев, что «фактически все разбежались», остался с Кучмой. «Если бы вы увидели, что система разваливается, и поняли, что между обвинениями Кучмы и развалом Украины как государства дистанция очень короткая, как бы вы поступили? По-моему, этот вопрос тривиальный. Потом, когда я стану послом в Беларуси, я узнАю о том, как по той же схеме Лукашенко сделали ручным. А уже до того я знал историю 96-го, 97-го годов, как все время Кучму загоняли в угол. Он оттуда выпрыгивал. А пройдя через 2014 год, то я уверен в том, что ситуация, которая прорабатывалась позднее по Лукашенко или параллельно, точно такая же прорабатывалась и по Кучме», — заявил Роман Безсмертный.

«Пленки Мельниченко» он не назвал фальшивыми, но охарактеризовал их как «хорошо разработанную операцию с участием иностранных спецслужб, с использованием своих же украинских должностных лиц, которые причастны к этому». «И эта операция была разработана для того, чтобы дискредитировать президента», — сказал политик.

«Еще раз скажу, — продолжил он, — я уже когда стал послом, я получил информацию о том, как убивали Захаренко, министра внутренних дел, как довели до смерти заместителя председателя Верховного Совета Беларуси, как перед этим (на самом деле позже. — БелаПАН.) убили председателя Центральной избирательной комиссии и т.д. И все это вешалось на Лукашенко — стало очевидно, что работала схема, как загнать Кучму в угол».

Безсмертный не сказал, разведки каких стран занимались дискредитацией глав государств, однако ранее известный украинский журналист Дмитрий Гордон неоднократно заявлял, что кабинет Кучмы прослушивали российские спецслужбы.

Представители белорусской оппозиции, родные пропавших в 1999 году Юрия Захаренко, Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского и международное сообщество считают, что они были похищены по политическим мотивам, и подозревают в причастности к этим преступлениям высших должностных лиц страны.

Сейчас под действием визовых и экономических санкций Евросоюза остаются четверо граждан Беларуси, которых ЕС считает причастными к исчезновению политиков: Владимир Наумов (бывший министр внутренних дел), Виктор Шейман (бывший глава Администрации президента), Юрий Сиваков (занимал должность главы МВД) и Дмитрий Павличенко (на тот момент командир бригады спецназа внутренних войск МВД).

 
Теги: Минск
 
 
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Отвечая на вопрос, какое впечатление произвел Путин на переговорах с Лукашенко, свидетелем которых он был, Безсмертный отметил: «Путин - это человек с...
 
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