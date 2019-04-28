Проект документа о страховании риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации внесен в правительство

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28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект документа о страховании риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации внесен на рассмотрение в правительство. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, сообщает БЕЛТА.

"Внесли в правительство предложение создания определенного страхового фонда на случай потери заработной платы людей, работающих на предприятиях, которые попали под банкротство или под санацию", - проинформировал он. По словам председателя ФПБ, при подготовке документа специалисты изучали, как решается эта проблема в других странах. Сформированные для данных целей страховые фонды как раз решают эту проблему.

Как сообщалось, внедрение такого механизма защиты позволит работнику получить гарантированный доход за определенный период при банкротстве должника-нанимателя, обеспечить своевременное перечисление страховых взносов, что является гарантом пенсионного обеспечения, а также не допустить увеличения расходной части бюджета.

Михаил Орда также отметил необходимость принимать все меры для повышения рождаемости в Беларуси. "Президент нашего государства активно поддерживает такие вопросы. Мы внесли сейчас предложение, думаю, в ближайшее время оно будет рассмотрено. Это начисление пенсионного стажа мамам, у которых четверо детей, сегодня насчитывается только на троих детей. Мы считаем, что это законодательное упущение и в ближайшее время этот вопрос будет решен", - добавил Михаил Орда.

Говоря о наиболее значимых инициативах, председатель ФПБ подчеркнул роль профсоюзов в подготовке предложений в обновленный Трудовой кодекс. Внесено более 40 предложений, которые были поддержаны. Документ призван снять ряд проблемных моментов. К примеру, урегулировать вопросы, связанные с материальной ответственностью работников, действием краткосрочных контрактов и др.

Председатель федерации также подробно остановился на проводимой работе по народному контролю за ростом цен. Специалисты изучают цены по 97 позициям продуктов питания более чем в 200 магазинах в 137 районах страны. "Мы предлагаем, как сегодня влиять на ценообразование, эффективно влиять. У нас есть свои четкие понимания и соображения. Благодаря тому, что мы с правительством по этому поводу очень тесно работали, удалось ситуацию стабилизировать. И сегодня уже отработан нормативный правовой акт правительства, который должен полностью отрегулировать этот вопрос", - подытожил он.-0-