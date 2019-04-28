Россия попытается отыграть назад решение в пользу белорусской молочки

Источник материала: Tut.by

Евразийский межправительственный совет в Ереване рассмотрит вопрос об отмене решения Евразийской экономической комиссии, которое обязывает РФ не закрывать свой рынок для белорусской молочной продукции при наличии на нее ветеринарных документов. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита в Армению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«Да, российская сторона действительно внесла в повестку Межправсовета вопрос об отмене соответствующего решения ЕЭК. Вступление в силу решения будет приостановлено до момента, пока межправсовет не поставит точку в этом вопросе», — сказал он.

«Сразу внесу ясность — ни о каком „закрытии рынка для белорусского молока“ речи не идет», — подчеркнул при этом Приходько. Доля Беларуси в российском импорте по молоку составляет, по его данным, свыше 80%

По его словам, вопрос касается несоблюдения некоторыми белорусскими производителями молочной продукции требований технических регламентов союза. «Наша задача — защитить российских потребителей от продукции, не отвечающей стандартам безопасности. Отмечу, что Россия ввела временные ограничения по объективным причинам и в полном соответствии с положениями Договора о ЕАЭС», — отметил первый замглавы аппарата правительства РФ.

Даже в отношениях таких близких союзников, как Россия и Беларусь, периодически возникают отдельные проблемы, «нестыковки», и это нормально, считает Приходько. В этой связи он напомнил о том, что диалог с белорусскими коллегами по этому вопросу ведется на различных уровнях. «Ситуация разрешима, и мы движемся в направлении ее урегулирования», — заключил Приходько.

Решение ЕЭК по ветеринарным сертификатам

Ранее о намерении рассмотреть указанный вопрос в Ереване писала газета « Коммерсантъ ». Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Беларуси. В частности, в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действует норма о взаимном признании ветеринарных сертификатов, и закрытие рынка РФ от сертифицированной белорусской продукции ЕЭК признала нарушением.

Россельхознадзор с 6 июня 2018 года запретил поставки из Беларуси некоторых видов молока и молочной продукции, в том числе молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущеных, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка в упаковках более 2,5 л в связи с тем, что из республики продолжала поступать «небезопасная молочная продукция».

Однако ЕЭК посчитала иначе и фактически обязала РФ выполнять союзный договор и принимать белорусские ветеринарные сертификаты. Решение ЕЭК вступило в силу в конце февраля.

Обращение РФ о пересмотре решения

По данным « Коммерсанта », 21 февраля первый вице-премьер России Антон Силуанов обратился к председателю ЕЭК Тиграну Саркисяну с предложением отменить решение ЕЭК, как «дающее… неверный сигнал о возможности безнаказанно злоупотреблять» нормой о взаимном признании ветсертификатов, так как «белорусской ветеринарной службой осуществлялась в том числе и сертификация продукции с предприятий, у которых отсутствуют мощности и оборудование» для ее выпуска.

Всего, по данным Россельхознадзора, из 740 тыс. т молока, ввезенного в РФ в 2018 году, 620 тыс. т (84%) пришлось на Беларусь. При этом служба ссылается на «остатки запрещенных и вредных веществ», обнаруживаемые в поставках (234 подтвержденных случая в 2018 году), и неполноту ветеринарного контроля — на этом основании российская сторона и добивается права ограничивать ввоз белорусского молока, несмотря на наличие у него сертификатов.

23 февраля эту позицию поддержал также премьер-министр России Дмитрий Медведев и предложил приостановить вступление в силу решения ЕЭК до рассмотрения вопроса о его отмене. Власти Беларуси, со своей стороны, уведомили ЕЭК о том, что при рассмотрении этого вопроса не соблюден регламент и принятие его к рассмотрению «представляется неправомерным», отмечало издание со ссылкой на письмо премьер-министра Беларуси Сергея Румаса председателю ЕЭК Тиграну Саркисяну.