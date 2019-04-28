ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто платит за утиль? Почему подорожала бытовая техника и электроника

29.04.2019 09:55 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В апреле утилизационный сбор, взимаемый при импорте смартфонов, телевизоров, бытовой техники, вырос в три раза. Соответственно, импортеры уже стали закладывать повышенный сбор в стоимость электроники. Кстати, за последние семь лет этот сбор уже вырос в десять раз, и, возможно, это не предел.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За все платит потребитель

Любые платежи, которые уплачивают производители и импортеры, чтобы поставить товар на полку, в конечном счете сказываются на стоимости продукции. С электроникой — аналогичная история.

С апреля в три раза увеличен утилизационный сбор — с 1% до 3% от контрактной стоимости товара. Этот рост коснулся многочисленных товаров, ввозимых в страну, в том числе бытовой техники, телевизоров, смартфонов и прочей электроники.

По данным Ассоциации компаний информационных технологий (АКИТ), легальные импортеры электроники уже уплатили утилизационный сбор и заложили его в стоимость. Соответственно, товары из новых партий будут идти по новой, более высокой цене.

«С нашей точки зрения, трехкратное увеличение утилизационного сбора приведет к заметному росту цен на легальные технически сложные товары — в частности, на смартфоны, ноутбуки, сервера, телевизоры», — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН генеральный директор АКИТ Дмитрий Ананьев.

По его мнению, принятое решение о трехкратном увеличении утилизационного сбора будет стимулировать рост серого импорта смартфонов.

«Учитывая, что они относятся к малогабаритным товарам, их гораздо проще ввезти на территорию страны нелегально по сравнению с физически крупными товарами. Учитывая потенциальный рост серого импорта, можно предположить, что налоговые поступления в бюджет от легальных импортеров будут сокращаться», — предполагает Дмитрий Ананьев.

Чем меньше товар, тем выше утильсбор

У делового сообщества много вопросов возникает не только в связи с резким увеличением утилизационного сбора. Участникам рынка также непонятно, как он определяется.

Сейчас утилизационный сбор привязан к стоимости товара и уплачивается без учета его габаритов и (или) веса, категории товаров. Как следствие, размер платы за организацию сбора, обезвреживания и использования отходов дорогих малогабаритных товаров в ряде случаев существенно превышает размер такой платы по дешевым, но более крупным физически товарам.

На минувшей неделе, 23 апреля, эта тема обсуждалась на рабочем совещании в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Там же присутствовали представители госучреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов».

К слову, оператор создан в 2012 году для координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами и распределяет финансирование для решения соответствующих задач. На расчетный счет оператора поступают средства от уплаты утилизационного сбора, то есть плата импортеров и производителей за организацию сбора и обезвреживание отходов потребления.

Во время упомянутого совещания поднимался вопрос, почему утилизационный сбор с небольших товаров намного выше, чем аналогичный сбор с габаритных товаров.

Представители жилкоммунхоза ссылались на то, что смартфоны, несмотря на их низкий вес, требуют больше затрат на утилизацию и переработку, чем, например, холодильники. Холодильники, мол, содержат в своем составе больше металлов (будут использованы вторично после переработки) и требуют меньше затрат на разборку.

Вместе с тем, представители бизнеса собрали данные, которые указывают, что утилизация крупногабаритных товаров намного дороже, чем смартфонов.

В качестве примера Ассоциация компаний информационных технологий приводит пример, что утилизационный сбор с дорогого смартфона (контрактная стоимость составляет 1656 рублей) сейчас равен 50 рублям, хотя масса самого смартфона составляет всего 177 грамм, а масса упаковки — 231 грамм.

В то же время масса стиральной машины — 59 кг, в том числе масса противовесов из бетона составляет 40 кг (не подлежит вторичной переработке). Еще 3 кг — масса картонной упаковки. А стоимость утилизационного сбора со стиральной машины составляет 36 рублей, то есть почти на 30% меньше, чем с дорого смартфона.

Согласитесь, возникает вопрос, почему затраты на утилизацию стиральной машины будут меньше, чем на смартфон.

«Очевидно, утилизация стиральной машины или холодильника гораздо более дорогостоящая, чем смартфона. А сегодня утилизационный сбор уплачивается от стоимости товара без учета его других характеристик. Это свидетельствует, об огульном подходе при установлении утилизационного сбора без учета категории, массы товара, характера и массы упаковки», — подчеркивает Дмитрий Ананьев.

Утильсбор вырос в десять раз: продолжение следует?

Еще в 2012 году утилизационный сбор в отношении электроники составлял 0,3%, с 1 апреля 2019 года — 3%. Таким образом, за семь лет величина сбора выросла в десять раз.

Между тем, несмотря на постоянный рост утилизационного сбора, нынешняя система сбора отходов потребления вызывает постоянную критику, в том числе на высшем государственном уровне.

В марте этого года, во время поездки в Брестскую область, глава государства указал на явные проблемы в этом направлении и отметил, что нынешняя система не позволяет перерабатывать отходы потребления полностью.

«Я сам когда-то, обдумывая этот вопрос, пришел к однозначному выводу: если бы мы рачительнее подходили к этим ресурсам, мы бы на 50% были бы богаче. То есть мы себя обедняем наполовину. Овчинка стоит выделки, и этим надо заниматься. За мусоропереработку во всех странах борются, потому что эта сортировка — рентабельное производство», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Представители делового сообщества рассказали БелаПАН, что частный бизнес давно выражал готовность участвовать в создании системы сортировки и переработки отходов, и даже соответствующие документы были подготовлены. Но в результате вместо разных частных операторов был создан один государственный, который и аккумулирует все финансовые ресурсы, взимаемые с плательщиков утилизационного сбора.

«Утилизационный сбор можно сделать ниже, но для этого нужно, чтобы плательщики этого сбора могли реально участвовать в построении системы сбора и переработки отходов. В этом случае плательщики утилизационного сбора будут заинтересованы сделать эту систему дешевле», — полагает член координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

Аналогичного мнения придерживается Михаил Счастный, эксперт по вопросам обращения с отходами.

«Необходимо, чтобы в стране были разные операторы: одни занимались бы сбором бывшей в употреблении электроники, другие — стеклотарой, третьи — упаковкой», — говорит Михаил Счастный.

При этом он считает, что деятельность таких операторов должна выстраиваться с учетом предложений производителей и импортеров.

«Ведь есть товары легко перерабатываемы и легко собираемые, но встречается и противоположная ситуация. Поэтому нужно совместно с участниками рынка вырабатывать принципы сбора и переработки отходов, бывшей в употреблении техники», — полагает Михаил Счастный.

Если эффективную систему переработки отходов потребления не выстроить, утилизационный сбор, который влияет на цены, может и дальше расти, считают эксперты.

«По нашему мнению, вопросы обращения, утилизации и повторного использования отходов товаров необходимо решать. Все мы видим, что кругом полно мусора, и видим, что раздельный его сбор в стране не налажен должным образом», — говорит Дмитрий Ананьев.

По его мнению, чтобы эту проблему решать, должны быть не жесткие административные меры, а шаги стимулирующего характера.

«Очевидная мера — предоставление стимулирующих льгот (в том числе в части уплаты утилизационного сбора) тем субъектам хозяйствования, которые выполняют определенные показатели по самостоятельному сбору вторичных отходов», — считает генеральный директор АКИТ.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утилизационный сбор за последние семь лет вырос в десять раз.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Россия попытается отыграть назад решение в пользу белорусской молочки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика