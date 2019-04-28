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«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»

29.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Застройщикам выгодно строить, людям выгодно покупать — картинка сложилась

Все крупные города мира в чем-то похожи. Они привлекают жителей страны (а иногда и соседних стран) в поисках лучшей доли и более перспективной работы. Они — эти самые города — всегда постепенно расстраиваются, поглощая более мелкие города и деревеньки со своих окраин. При этом основное желание приехавших сюда людей — купить или построить собственную квартиру.

Многие строительные компании стараются удовлетворить потребность приехавших людей в жилье. Однако мало кто из потенциальных покупателей может позволить себе дорогую недвижимость в клубном доме, где хорошие дороги, машиноместо, детские сады и школы, как правило, «входят в стоимость». В основном самым большим спросом пользуются относительно недорогие апартаменты в многоквартирных жилых домах в густонаселенных районах.

Спрос рождает предложение: застройщикам выгодно строить многоэтажные «свечки», а людям выгодно их покупать. Казалось бы, «картинка» сложилась. Однако подобное строительство жилья, к сожалению, не предполагает столь же быстрое развитие инфраструктуры, как это было бы необходимо. Поэтому у людей за радостным приобретением собственного жилья, как правило, следует разочарование: недостаточно мест в школах и детских садах, поликлиники переполнены, не хватает парковочных мест и парковых зон и т.д.

Безусловно, чем больше город, тем более остро стоит вопрос роста так называемых «человейников», где количество жилья во много раз превосходит необходимое количество объектов инфраструктуры.

«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
Источник фото: vk.com/kudrovolife
«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»

«Человейник» Кудрово возле Санкт-Петербурга: «Жилые дома здесь растут быстрее грибов после дождя»

Очень яркий пример такой ситуации — пригород Санкт-Петербурга. Один из первых «миллионников» по количеству строящихся квадратных метров — город Кудрово. Интересно, что за последние 5 лет здесь было построено более 1,6 млн. кв.м, но статус города Кудрово получил лишь в мае прошлого года.

С каждым годом население здесь растет. И если в 2015-2016 годах количество жителей равнялось примерно 8 тысячам человек, то в 2017 году — 13 тысячам, а в 2019 году — 70 тысячам жителей. К 2020–2021 году население, предположительно, вырастет до 120 тысяч жителей. Это одна из самых застраиваемых частей Ленинградской области, жилые комплексы здесь строятся десятками.

«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
https://vk.com/kudrovolife
«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»

 Я работаю в Кудрово с осени 2018 года, квартиру стал снимать лишь в этом году  в феврале, — рассказал местный житель Иван. — Жилые дома, 25-этажные свечки, здесь растут быстрее грибов после дождя, но инфраструктура, к сожалению, не может развиваться такими же темпами.

Сложнее всего обстоят дела с дорогами и общественным транспортом. Кроме того, нет больниц, полиции, пожарных, пенсионного фонда. Пожалуй, единственное, с чем нет проблем, так это с наличием магазинов: есть гипермаркеты, много мелких магазинов на любой вкус. Также есть пара школ и несколько маленьких частных детских садов.

Я думаю, что это связано с тем, что Кудрово относится к властям Ленинградской области, а не Санкт-Петербурга, и город не хочет выделять средства на развитие инфраструктуры, строить дороги и так далее. В целом на примере этого маленького городка можно увидеть просто наплевательское отношение властей к жизни обычных людей. Причем, на мой взгляд, нельзя говорить о непродуманности конкретно здесь. Существует много аналогов Кудрово  Девяткино, Мурино, Шушары, Славянка. Везде история похожа: огромные «человейники»,отсутствие инфраструктуры, пробки.

Каждое утро и вечер пригород задыхается в выхлопных газах

 Я переехал в Кудрово только затем, чтобы иметь возможность пешком ходить на работу. До этого я жил в другом районе города, и дорога на работу ежедневно занимала от двух до трех часов. Иногда больше, — рассказал Иван. — Если жить, работать, учиться здесь, то из любой точки города можно добраться куда угодно не более чем за 25 минут пешком. Но в Кудрово нет столько школ, садов и рабочих мест, чтобы хотя бы половина жителей смогла это себе позволить.

Если живете в Кудрово, а работаете в Санкт-Петербурге, то считайте, что вам повезло, если дорога на работу занимает 1 час. И это речь идет о переполненных маршрутках, автобусах, вагонах метро. Частенько люди вынуждены пропускать свои остановки только потому, что выйти из транспорта нет возможности. Казалось бы, живешь впритык к Санкт-Петербургу, а любое его посещение вызывает холодящий душу ужас, вызванный транспортной проблемой.

Город Кудрово условно можно разделить на две части  северную и южную. Из каждой части в Санкт-Петербург ведет своя дорога. Северное Кудрово предпочитает добираться до ст. м. «Улица Дыбенко» либо по Ленинградской улице, через железнодорожный переезд — на улицу Дыбенко. Жители южной части города ездят через развязку с Мурманским шоссе или по Кудровскому проспекту. Основная проблема в том, что в час-пик оба эти направления наглухо стоят в пробках, а если где-то случается авария, то транспортного «коллапса» не избежать.

Планируется, что к 2025 году в Кудрово появится собственная станция метро и трамваи (окончательный срок строительства переносился уже несколько раз). Также постепенно строятся дорожные развязки, которые должны хотя бы немного разгрузить транспортный поток. Но пока каждое утро и вечер пригород буквально задыхается в выхлопных газах стоящих в пробке машин.

«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
https://vk.com/kudrovolife
«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»

 Отдельная проблема  это парковка. По сути парковка  это вся территория Кудрово. Все дворы и улицы забиты машинами. Если думаете, что у вас будет свой двор у дома, гоните эти мысли из головы, наслаждайтесь сотнями машин самых разных сортов. В некоторых домах есть подземные паркинги, но это не спасает ситуацию, уточняет Иван.

«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
https://vk.com/kudrovolife
«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»

«Если бы не работа, я бы ни за что не стал здесь жить»

 Замкнутый круг: люди покупают  строительные компании строят. Я считаю, что первопричина  это забитость людей и непонимание всей ситуации при покупке таких квартир, так как именно они создают спрос, — высказал свою точку зрения Иван. — Стоимость квадратного метра в последние годы здесь менялась незначительно. И, что интересно, нельзя сказать, что она намного дешевле, чем в Северной столице. Здесь диапазон цен за квадратный метр на новостройки среднего класса  от $1100 до $1900, в Санкт-Петербурге  от $1000 до $2000. Многое, конечно, зависит от типа жилья. Если бы здесь была вся инфраструктура, я бы не стал платить за аренду  я бы просто купил в Кудрово квартиру. Однако на данный момент уже есть квартиры немного дороже, но в Санкт-Петербурге и со всеми достижениями цивилизации.

Если бы не работа, я бы ни за что не стал здесь жить: пейзажи унылые, огромные дома без какого-либо личного пространства. Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках. Живешь, по сути, в пригороде, но никакой красивой природы здесь нет. Выйти за пределы Кудрово не представляется возможным из-за кольцевой дороги. К тому же вокруг одни стройки, ямы, болота, огороженные зоны, — рассказал Иван.

Находясь в Кудрово, ты чувствуешь себя словно в изоляции, и, чтобы попасть в город, ты тратишь массу усилий. Есть небольшой лучик счастья  парк, но он маленький и деревья там вырастут не скоро.

«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
https://vk.com/kudrovolife

Минчанин о Грушевке: «Такая застройка — основа для конфликтной ситуации между пешеходами и автовладельцами»

О парке как об отдушине говорит и минчанин Евгений, когда рассказывает о динамично застраивающемся микрорайоне Грушевка.

– Первое, с чем пришлось столкнуться здесь, – это нехватка мест в детских садах, – говорит Евгений. – У меня родился ребенок в 2015 году, и я буквально уже через 2 недели стал на очередь в дошкольное учреждение. В итоге место в садике нашлось только в 2 км от дома (на ул. Волоха). Так как автомобиля у нас нет, ребёнка нужно пешком вести в сад 2 км, а в плохую погоду – только на такси. Конечно, это не очень удобно, но терпимо.

При этом, есть 2 детских сада, которые расположены рядом с домом, на ул. Грушевской. Однако один из них «забит» под завязку, а второй, №212, просто законсервирован, закрыт, якобы, на капремонт.

По словам Евгения, вместо снесенного недавно кинотеатра «Авангард» на той же ул. Папанина город также обещал построить социальный объект, но какой точно и когда пока уверенно заявить никто не может, что вызывает серьёзную обеспокоенность среди жителей Грушевки.

«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»

– Крупного магазина здесь пока нет. Возможно, в ближайшее время откроется «Бигз» в бизнес-центре, который вот уже несколько лет не могут ввести в эксплуатацию по вопросам пожарной безопасности. В микрорайоне есть много небольших продуктовых магазинчиков пешей доступности, и купить продукты первой необходимости никакой проблемы нет. Однако, если нужно закупить продукты, предметы личной гигиены, бытовую химию и прочее в более крупных масштабах и сразу в одном месте, то обязательно нужно ехать в другие районы, где есть крупные торговые центры или гипермаркеты. Порой спасает доставка продуктов от крупных торговых сетей.

С бесплатными парковками, по словам Евгения, как и во многих районах столицы, здесь также проблема. Не так давно были введены в эксплуатацию платные паркинги рядом с 11-м и 15-м домами. Возможно, это как-то решит проблему в ближайшей перспективе, но сейчас определенная напряженность среди жителей существует.

– Достаточно почитать общий чат дома, чтобы понять, что большую часть переписки составляют обсуждения того, как грамотно организовать парковочные места, автомобильное и пешеходное движение на придомовой территории. Регулярно жителям дома приходится вызывать ГАИ, чтобы устранить нарушения, напрямую связанные с нехваткой парковочных мест во дворах. Это порой становится причиной конфликтных ситуаций: пешеходы считают, что автовладельцы вторгаются на их законную территорию, и наоборот, – пояснил Евгений. – Кроме того, к новым секциям ЖК «ГрандХаус» вдоль пр. Дзержинского будет пристроен бизнес-центр. И здесь собственный паркинг или гостевая парковка не предусмотрены. Соответственно, все сотрудники и посетители будущего БЦ, которые будут передвигаться на авто, хлынут во дворы близлежащих домов, а конкретно 11 и 15 по пр. Дзержинского. Это, опять-таки,станет основанием для конфликтных ситуаций между гостями района и местными жителями.

«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»

«Пока я бы не сказал, что мы живем в "человейнике" — у нас есть грушевский сквер»

При этом, что интересно, Евгений не торопится назвать свой микрорайон «человейником». По его словам, ситуацию спасает недавно реконструированный Грушевский сквер.

– Этот сквер – отдушина всего района, зона притяжения и для взрослых, и для детей. Здесь собирается много людей, все хорошо проводят время, – рассказал Евгений. – Однако зелени на придомовой территории все-таки не хватает. Если посмотреть на дворовую территорию между 11-м и 15-м домами, то перед вами предстанет печальная урбанистическая картина: бетонные стены и сплошная парковка, несколько старых деревьев и редкие вкрапления зеленых лужаек. Хотя стоит отметить, что усилиями ТС обоих домов существующие совсем небольшие зеленые зоны стараются засадить деревцами и кустарниками.

При этом Грушевка продолжает застраиваться. Мы уже писали о том, что, завершив отселение и снос 32 частных домов, ОДО «Айрон» приступило к выполнению строительно-монтажных работ на земельном участке в 6,5 гектара вдоль улицы Грушевской ближе к Железнодорожной.

В запроектированных четырех многоквартирных 17−18-этажных жилых домах разместятся около 900 квартир с площадью возводимого жилья до 60000 кв.м.

«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»

«Сейчас в Минске еще нет откровенных гетто»

Отчасти некоторые районы Грушевки уже приближаются к тому, чтобы называться «человейниками»,считает учредитель АН «Престиж» Андрей ВариниченкоОднако на данный момент есть другие районы Минска, которые больше подходят такому нелестному определению. Например, «человейником» можно назвать Каменную Горку и территорию застройки Тамбаза по ул. Тургенева.

Да, сейчас в развитии Каменной Горки наметилась положительная тенденция: появляются парковочные места, строятся детские сады и школы, развивается транспортная инфраструктура. Но это происходит не в тех объемах, которые необходимы городу. Возможно, со временем это изменится, но на данный момент у покупателей даже сложился уже некий стереотип: «куплю квартиру где угодно, но только не в Каменной Горке».

В свою очередь, если учесть сегодняшнее развитие Грушевки, то потенциально ее ждет судьба Каменной Горки. Все идет к тому, что это будет густонаселенный район с минимальным количеством парковочных мест, нехваткой мест в детских садах и школах и перегруженностью поликлиник.

«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»

Для жителей любого района города важно дальнейшее развитие данной территории. Именно поэтому некоторые общественные обсуждение по изменениям ПДП на определенные участки столицы проходят очень «жарко».

 Когда человек покупает квартиру, чаще всего он не ожидает увидеть по соседству бесконечную стройку, высказал свою точку зрения Андрей Вариниченко Постепенно ситуация в Минске меняется, и в некоторых районах, к сожалению, не в лучшую сторону. При этом заметно страдает и ценовая позиция таких застроек. Никто не захочет жить в районе, где негде погулять с ребенком и невозможно попасть к врачу. И постепенно жилье, которое позиционируется, как эконом-класс, превращается в районы "гетто".

Сейчас в Минске еще нет откровенных "гетто", и остается надеяться, что планы городских властей по развитию столицы будут реализованы в полной мере: со всей полагающейся инфраструктурой, хорошими дорогами и комфортными паркингами.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск постепенно застраивается жилыми домами, офисными зданиями, торговыми и развлекательными центрами. Успевает ли при этом развиваться инфраструктура? Можно ли...
 
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