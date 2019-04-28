«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»

Застройщикам выгодно строить, людям выгодно покупать — картинка сложилась

Все крупные города мира в чем-то похожи. Они привлекают жителей страны (а иногда и соседних стран) в поисках лучшей доли и более перспективной работы. Они — эти самые города — всегда постепенно расстраиваются, поглощая более мелкие города и деревеньки со своих окраин. При этом основное желание приехавших сюда людей — купить или построить собственную квартиру.

Многие строительные компании стараются удовлетворить потребность приехавших людей в жилье. Однако мало кто из потенциальных покупателей может позволить себе дорогую недвижимость в клубном доме, где хорошие дороги, машиноместо, детские сады и школы, как правило, «входят в стоимость». В основном самым большим спросом пользуются относительно недорогие апартаменты в многоквартирных жилых домах в густонаселенных районах.

Спрос рождает предложение: застройщикам выгодно строить многоэтажные «свечки», а людям выгодно их покупать. Казалось бы, «картинка» сложилась. Однако подобное строительство жилья, к сожалению, не предполагает столь же быстрое развитие инфраструктуры, как это было бы необходимо. Поэтому у людей за радостным приобретением собственного жилья, как правило, следует разочарование: недостаточно мест в школах и детских садах, поликлиники переполнены, не хватает парковочных мест и парковых зон и т.д.

Безусловно, чем больше город, тем более остро стоит вопрос роста так называемых «человейников», где количество жилья во много раз превосходит необходимое количество объектов инфраструктуры.