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«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
29.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застройщикам выгодно строить, людям выгодно покупать — картинка сложилась
Все крупные города мира в чем-то похожи. Они привлекают жителей страны (а иногда и соседних стран) в поисках лучшей доли и более перспективной работы. Они — эти самые города — всегда постепенно расстраиваются, поглощая более мелкие города и деревеньки со своих окраин. При этом основное желание приехавших сюда людей — купить или построить собственную квартиру.
Многие строительные компании стараются удовлетворить потребность приехавших людей в жилье. Однако мало кто из потенциальных покупателей может позволить себе дорогую недвижимость в клубном доме, где хорошие дороги, машиноместо, детские сады и школы, как правило, «входят в стоимость». В основном самым большим спросом пользуются относительно недорогие апартаменты в многоквартирных жилых домах в густонаселенных районах.
Спрос рождает предложение: застройщикам выгодно строить многоэтажные «свечки», а людям выгодно их покупать. Казалось бы, «картинка» сложилась. Однако подобное строительство жилья, к сожалению, не предполагает столь же быстрое развитие инфраструктуры, как это было бы необходимо. Поэтому у людей за радостным приобретением собственного жилья, как правило, следует разочарование: недостаточно мест в школах и детских садах, поликлиники переполнены, не хватает парковочных мест и парковых зон и т.д.
Безусловно, чем больше город, тем более остро стоит вопрос роста так называемых «человейников», где количество жилья во много раз превосходит необходимое количество объектов инфраструктуры.
«Человейник» Кудрово возле Санкт-Петербурга: «Жилые дома здесь растут быстрее грибов после дождя»
Очень яркий пример такой ситуации — пригород Санкт-Петербурга. Один из первых «миллионников» по количеству строящихся квадратных метров — город Кудрово. Интересно, что за последние 5 лет здесь было построено более 1,6 млн. кв.м, но статус города Кудрово получил лишь в мае прошлого года.
С каждым годом население здесь растет. И если в 2015-2016 годах количество жителей равнялось примерно 8 тысячам человек, то в 2017 году — 13 тысячам, а в 2019 году — 70 тысячам жителей. К 2020–2021 году население, предположительно, вырастет до 120 тысяч жителей. Это одна из самых застраиваемых частей Ленинградской области, жилые комплексы здесь строятся десятками.
— Я работаю в Кудрово с осени 2018 года, квартиру стал снимать лишь в этом году — в феврале, — рассказал местный житель Иван. — Жилые дома, 25-этажные свечки, здесь растут быстрее грибов после дождя, но инфраструктура, к сожалению, не может развиваться такими же темпами.
Сложнее всего обстоят дела с дорогами и общественным транспортом. Кроме того, нет больниц, полиции, пожарных, пенсионного фонда. Пожалуй, единственное, с чем нет проблем, так это с наличием магазинов: есть гипермаркеты, много мелких магазинов на любой вкус. Также есть пара школ и несколько маленьких частных детских садов.
Я думаю, что это связано с тем, что Кудрово относится к властям Ленинградской области, а не Санкт-Петербурга, и город не хочет выделять средства на развитие инфраструктуры, строить дороги и так далее. В целом на примере этого маленького городка можно увидеть просто наплевательское отношение властей к жизни обычных людей. Причем, на мой взгляд, нельзя говорить о непродуманности конкретно здесь. Существует много аналогов Кудрово — Девяткино, Мурино, Шушары, Славянка. Везде история похожа: огромные «человейники»,отсутствие инфраструктуры, пробки.
Каждое утро и вечер пригород задыхается в выхлопных газах
— Я переехал в Кудрово только затем, чтобы иметь возможность пешком ходить на работу. До этого я жил в другом районе города, и дорога на работу ежедневно занимала от двух до трех часов. Иногда больше, — рассказал Иван. — Если жить, работать, учиться здесь, то из любой точки города можно добраться куда угодно не более чем за 25 минут пешком. Но в Кудрово нет столько школ, садов и рабочих мест, чтобы хотя бы половина жителей смогла это себе позволить.
Если живете в Кудрово, а работаете в Санкт-Петербурге, то считайте, что вам повезло, если дорога на работу занимает 1 час. И это речь идет о переполненных маршрутках, автобусах, вагонах метро. Частенько люди вынуждены пропускать свои остановки только потому, что выйти из транспорта нет возможности. Казалось бы, живешь впритык к Санкт-Петербургу, а любое его посещение вызывает холодящий душу ужас, вызванный транспортной проблемой.
Город Кудрово условно можно разделить на две части — северную и южную. Из каждой части в Санкт-Петербург ведет своя дорога. Северное Кудрово предпочитает добираться до ст. м. «Улица Дыбенко» либо по Ленинградской улице, через железнодорожный переезд — на улицу Дыбенко. Жители южной части города ездят через развязку с Мурманским шоссе или по Кудровскому проспекту. Основная проблема в том, что в час-пик оба эти направления наглухо стоят в пробках, а если где-то случается авария, то транспортного «коллапса» не избежать.
Планируется, что к 2025 году в Кудрово появится собственная станция метро и трамваи (окончательный срок строительства переносился уже несколько раз). Также постепенно строятся дорожные развязки, которые должны хотя бы немного разгрузить транспортный поток. Но пока каждое утро и вечер пригород буквально задыхается в выхлопных газах стоящих в пробке машин.
— Отдельная проблема — это парковка. По сути парковка — это вся территория Кудрово. Все дворы и улицы забиты машинами. Если думаете, что у вас будет свой двор у дома, гоните эти мысли из головы, наслаждайтесь сотнями машин самых разных сортов. В некоторых домах есть подземные паркинги, но это не спасает ситуацию, —уточняет Иван.
«Если бы не работа, я бы ни за что не стал здесь жить»
— Замкнутый круг: люди покупают — строительные компании строят. Я считаю, что первопричина — это забитость людей и непонимание всей ситуации при покупке таких квартир, так как именно они создают спрос, — высказал свою точку зрения Иван. — Стоимость квадратного метра в последние годы здесь менялась незначительно. И, что интересно, нельзя сказать, что она намного дешевле, чем в Северной столице. Здесь диапазон цен за квадратный метр на новостройки среднего класса — от $1100 до $1900, в Санкт-Петербурге — от $1000 до $2000. Многое, конечно, зависит от типа жилья. Если бы здесь была вся инфраструктура, я бы не стал платить за аренду — я бы просто купил в Кудрово квартиру. Однако на данный момент уже есть квартиры немного дороже, но в Санкт-Петербурге и со всеми достижениями цивилизации.
Если бы не работа, я бы ни за что не стал здесь жить: пейзажи унылые, огромные дома без какого-либо личного пространства. Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках. Живешь, по сути, в пригороде, но никакой красивой природы здесь нет. Выйти за пределы Кудрово не представляется возможным из-за кольцевой дороги. К тому же вокруг одни стройки, ямы, болота, огороженные зоны, — рассказал Иван.
Находясь в Кудрово, ты чувствуешь себя словно в изоляции, и, чтобы попасть в город, ты тратишь массу усилий. Есть небольшой лучик счастья — парк, но он маленький и деревья там вырастут не скоро.
Минчанин о Грушевке: «Такая застройка — основа для конфликтной ситуации между пешеходами и автовладельцами»
О парке как об отдушине говорит и минчанин Евгений, когда рассказывает о динамично застраивающемся микрорайоне Грушевка.
– Первое, с чем пришлось столкнуться здесь, – это нехватка мест в детских садах, – говорит Евгений. – У меня родился ребенок в 2015 году, и я буквально уже через 2 недели стал на очередь в дошкольное учреждение. В итоге место в садике нашлось только в 2 км от дома (на ул. Волоха). Так как автомобиля у нас нет, ребёнка нужно пешком вести в сад 2 км, а в плохую погоду – только на такси. Конечно, это не очень удобно, но терпимо.
При этом, есть 2 детских сада, которые расположены рядом с домом, на ул. Грушевской. Однако один из них «забит» под завязку, а второй, №212, просто законсервирован, закрыт, якобы, на капремонт.
По словам Евгения, вместо снесенного недавно кинотеатра «Авангард» на той же ул. Папанина город также обещал построить социальный объект, но какой точно и когда пока уверенно заявить никто не может, что вызывает серьёзную обеспокоенность среди жителей Грушевки.
– Крупного магазина здесь пока нет. Возможно, в ближайшее время откроется «Бигз» в бизнес-центре, который вот уже несколько лет не могут ввести в эксплуатацию по вопросам пожарной безопасности. В микрорайоне есть много небольших продуктовых магазинчиков пешей доступности, и купить продукты первой необходимости никакой проблемы нет. Однако, если нужно закупить продукты, предметы личной гигиены, бытовую химию и прочее в более крупных масштабах и сразу в одном месте, то обязательно нужно ехать в другие районы, где есть крупные торговые центры или гипермаркеты. Порой спасает доставка продуктов от крупных торговых сетей.
С бесплатными парковками, по словам Евгения, как и во многих районах столицы, здесь также проблема. Не так давно были введены в эксплуатацию платные паркинги рядом с 11-м и 15-м домами. Возможно, это как-то решит проблему в ближайшей перспективе, но сейчас определенная напряженность среди жителей существует.
– Достаточно почитать общий чат дома, чтобы понять, что большую часть переписки составляют обсуждения того, как грамотно организовать парковочные места, автомобильное и пешеходное движение на придомовой территории. Регулярно жителям дома приходится вызывать ГАИ, чтобы устранить нарушения, напрямую связанные с нехваткой парковочных мест во дворах. Это порой становится причиной конфликтных ситуаций: пешеходы считают, что автовладельцы вторгаются на их законную территорию, и наоборот, – пояснил Евгений. – Кроме того, к новым секциям ЖК «ГрандХаус» вдоль пр. Дзержинского будет пристроен бизнес-центр. И здесь собственный паркинг или гостевая парковка не предусмотрены. Соответственно, все сотрудники и посетители будущего БЦ, которые будут передвигаться на авто, хлынут во дворы близлежащих домов, а конкретно 11 и 15 по пр. Дзержинского. Это, опять-таки,станет основанием для конфликтных ситуаций между гостями района и местными жителями.
«Пока я бы не сказал, что мы живем в "человейнике" — у нас есть грушевский сквер»
При этом, что интересно, Евгений не торопится назвать свой микрорайон «человейником». По его словам, ситуацию спасает недавно реконструированный Грушевский сквер.
– Этот сквер – отдушина всего района, зона притяжения и для взрослых, и для детей. Здесь собирается много людей, все хорошо проводят время, – рассказал Евгений. – Однако зелени на придомовой территории все-таки не хватает. Если посмотреть на дворовую территорию между 11-м и 15-м домами, то перед вами предстанет печальная урбанистическая картина: бетонные стены и сплошная парковка, несколько старых деревьев и редкие вкрапления зеленых лужаек. Хотя стоит отметить, что усилиями ТС обоих домов существующие совсем небольшие зеленые зоны стараются засадить деревцами и кустарниками.
При этом Грушевка продолжает застраиваться. Мы уже
В запроектированных четырех многоквартирных 17−18-этажных жилых домах разместятся около 900 квартир с площадью возводимого жилья до 60000 кв.м.
«Сейчас в Минске еще нет откровенных гетто»
—Отчасти некоторые районы Грушевки уже приближаются к тому, чтобы называться «человейниками»,—считает учредитель АН «Престиж» Андрей Вариниченко. —Однако на данный момент есть другие районы Минска, которые больше подходят такому нелестному определению. Например, «человейником» можно назвать Каменную Горку и территорию застройки Тамбаза по ул. Тургенева.
Да, сейчас в развитии Каменной Горки наметилась положительная тенденция: появляются парковочные места, строятся детские сады и школы, развивается транспортная инфраструктура. Но это происходит не в тех объемах, которые необходимы городу. Возможно, со временем это изменится, но на данный момент у покупателей даже сложился уже некий стереотип: «куплю квартиру где угодно, но только не в Каменной Горке».
В свою очередь, если учесть сегодняшнее развитие Грушевки, то потенциально ее ждет судьба Каменной Горки. Все идет к тому, что это будет густонаселенный район с минимальным количеством парковочных мест, нехваткой мест в детских садах и школах и перегруженностью поликлиник.
Для жителей любого района города важно дальнейшее развитие данной территории. Именно поэтому некоторые общественные обсуждение по изменениям ПДП на определенные участки столицы проходят очень «
— Когда человек покупает квартиру, чаще всего он не ожидает увидеть по соседству бесконечную стройку, —высказал свою точку зрения Андрей Вариниченко. — Постепенно ситуация в Минске меняется, и в некоторых районах, к сожалению, не в лучшую сторону. При этом заметно страдает и ценовая позиция таких застроек. Никто не захочет жить в районе, где негде погулять с ребенком и невозможно попасть к врачу. И постепенно жилье, которое позиционируется, как эконом-класс, превращается в районы "гетто".
Сейчас в Минске еще нет откровенных "гетто", и остается надеяться, что планы городских властей по развитию столицы будут реализованы в полной мере: со всей полагающейся инфраструктурой, хорошими дорогами и комфортными паркингами.
Фото Минска: Павел Садовский
Фото Кудрово:
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«Чувствуешь себя мелким насекомым в этих застройках». Есть ли в Минске районы, которые уже сейчас можно назвать «человейниками»
Минск постепенно застраивается жилыми домами, офисными зданиями, торговыми и развлекательными центрами. Успевает ли при этом развиваться инфраструктура? Можно ли...
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