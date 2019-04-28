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В «Минск-Мире» начинают строить еще 2 «географических» квартала. Почем там предлагают квартиры

29.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Компания-застройщик «Дана Холдингс» анонсировала строительство еще 2 кварталов «Минск-Мира» с географическими названиями: в дополнение к «Южной Европе» в районе планируют возвести «Азию» и «Северную Америку». Realt.byизучил рендеры будущих жилых комплексов, а также сравнил цены на квартиры и их планировки.

В «Минск-Мире» начинают строить еще 2 «географических» квартала. Почем там предлагают квартиры
«Минск-Мир». Фото: Павел Садовский

«Дана Холдингс» продолжает застраивать новый район «Минск-Мир», который возводят на месте аэропорта «Минск-1». На этой неделе сербский застройщик анонсировал строительство 2 новых кварталов, названных в честь разных регионов мира. Открытую «Южной Европой» географическую тематику продолжат «Азия» и «Северная Америка»параметры нескольких домов доступны к просмотру уже сейчас.

Судя по рендерам на сайте «Даны», «географические» кварталы будут иметь схожую планировку: многоэтажные (от 16 до 25 этажей) жилые дома окружают просторный двор, где должны появиться объекты инфраструктуры (детские сады, стадионы, парковки) и общественные пространства (зеленые зоны отдыха). Покупатель может забронировать квартиру на срок до 4 дней.

В «Минск-Мире» начинают строить еще 2 «географических» квартала. Почем там предлагают квартиры
«Минск-Мир». Фото: Павел Садовский

«Азия» 

В квартале «Азия» можно посмотреть планировки двух домов: 245 квартир в «Гонконге» (25-этажный 1-подъездный дом №25.4) и 110 квартир в «Джакарте» (16-этажный 1-подъездный дом №25.6). Все доступные для покупки квартиры имеют свободную планировку.

Любая из 4 самых дешевых квартир «Гонконга» обойдется покупателю в 105.394 рублей ($49.940, здесь и далее – по курсу Национального банка на 29 апреля). Они занимают площадь 29,88 квадратного метра и расположены по одной на этаж с 5-го по 8-й. Цена за «квадрат» в этом случае составляет 3527 рублей ($1671).

Наиболее дорогая квартира «Гонконга» площадью 70,14 квадратного метра находится на самом верхнем 25-м этаже и оценивается в 230.908 рублей ($109.414). Цена «квадрата» равна 3292 рубля ($1560).

За одну из 5 самых дешевых квартир «Джакарты» покупателю придется заплатить 107.369 рублей ($50.876). Квартиры занимают площадь по 30,44 квадратного метра каждая и расположены с 11-го по 15-й этаж по одной на этаж. Цена за «квадрат» в этом случае составляет 3527 рублей ($1671).

За 4 наиболее дорогие квартиры «Джакарты» застройщик запросит по 220.376 рублей ($104.424). Квартиры занимают площадь 72,09 квадратного метра каждая и расположены с 11-го по 14-й этажи по одной на этаж. Цена за «квадрат» в этом случае равна 3057 рубля ($1449).

В «Минск-Мире» начинают строить еще 2 «географических» квартала. Почем там предлагают квартиры
«Минск-Мир». Фото: Павел Садовский

«Северная Америка» 

В квартале «Северная Америка» в продаже находятся 269 квартир в доме «Сан-Франциско» (25-этажный 1-подъездный дом №30.2). Все вакантные квартиры выполнены в свободной планировке.

Самая бюджетная 1-комнатная квартира в «Сан-Франциско» расположена на 4-м этаже, занимает площадь 29,76 квадратного метра и стоит 104.971 рубля ($49.740). Цена за «квадрат» в этом случае составляет 3527 рубля ($ 1671).

Чтобы приобрести наиболее просторную квартиру в «Сан-Франциско» площадью 70,14 квадратного метра, покупателю необходимо выложить 230.908 рубля ($ 109.414). Квартиру можно выбрать на верхнем 25-м этаже, цена «квадрата» — 3292 рубля ($ 1560).

В «Минск-Мире» начинают строить еще 2 «географических» квартала. Почем там предлагают квартиры
«Минск-Мир». Фото: Павел Садовский

«Южная Европа» 

В квартале «Южная Европа» продажи квартир стартовали раньше, чем в «Азии» и «Северной Америке». На данный момент «Дана» предлагает потенциальным покупателям рассмотреть варианты в доме «Афины».

Дом, названный в честь столицы Греции — единственное среднеэтажное здание в окружении высоток. По соседству с «Афинами» должны открыть детский сад и парковку. Сейчас, судя по сайту застройщика, для выбора в доме остались доступны всего 16 квартир.

Самая дешевая «афинская» квартира стоит 204.602 рубля ($ 96.949). Квадратный метр в ней оценили в 3127 рублей ($ 1482). Квартира занимает площадь в 65,42 «квадрата» и находится 2-м этаже.

Наиболее дорогая и просторная квартира в «Афинах» расположена на том же 2-м этаже и раскинулась на 89,52 квадратного метра. Цена каждого из них составляет 2775 рублей ($ 1315). Вся квартира обойдется покупателю в 248.398 рублей ($ 117702).

В «Минск-Мире» начинают строить еще 2 «географических» квартала. Почем там предлагают квартиры
«Минск-Мир». Фото: Павел Садовский

Фото: Павел Садовский

 
Теги: Минск
 
 
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Компания-застройщик «Дана Холдингс» анонсировала строительство еще 2 кварталов «Минск-Мира» с географическими названиями: в дополнение к «Южной Европе» в районе...
 
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