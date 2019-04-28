ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С начала года белорусский рубль устойчиво укрепляется к доллару и евро - аналитик

29.04.2019 10:46 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

С начала года белорусский рубль устойчиво укрепляется к доллару и евро - аналитик
Вадим Иосуб

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года белорусский рубль устойчиво укрепляется к доллару и евро. Это отметил старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Американская валюта за это время подешевела примерно на 3%, а европейская - почти на 5%. В то же время российская валюта укрепилась по отношению к белорусскому рублю более чем на 5%.

"Заметные колебания отдельных валют связаны с внешними факторами, и прежде всего с активным укреплением российского рубля к доллару и евро. В ближайшей перспективе, пока растут цены на нефть, и в отсутствие новых санкций в отношении России, эта тенденция может продолжиться. А значит, доллар и евро имеют все шансы и дальше снижаться к белорусскому рублю", - полагает аналитик.

Что касается более отдаленной перспективы, то при сохранении текущих соотношений между долларом и евро, долларом и российским рублем к концу года иностранные валюты могут подорожать. Курс доллара к белорусскому рублю может возрасти до Br2,15, евро - до Br2,50, российской валюты - до Br3,35 за 100 российских рублей. Однако серьезные колебания на внешних валютных рынках могут внести существенные коррективы в данный прогноз, подчеркнул Вадим Иосуб.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года белорусский рубль устойчиво укрепляется к доллару и евро. Это отметил старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Кто платит за утиль? Почему подорожала бытовая техника и электроника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика