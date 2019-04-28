С начала года белорусский рубль устойчиво укрепляется к доллару и евро - аналитик

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Вадим Иосуб

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года белорусский рубль устойчиво укрепляется к доллару и евро. Это отметил старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Американская валюта за это время подешевела примерно на 3%, а европейская - почти на 5%. В то же время российская валюта укрепилась по отношению к белорусскому рублю более чем на 5%.

"Заметные колебания отдельных валют связаны с внешними факторами, и прежде всего с активным укреплением российского рубля к доллару и евро. В ближайшей перспективе, пока растут цены на нефть, и в отсутствие новых санкций в отношении России, эта тенденция может продолжиться. А значит, доллар и евро имеют все шансы и дальше снижаться к белорусскому рублю", - полагает аналитик.

Что касается более отдаленной перспективы, то при сохранении текущих соотношений между долларом и евро, долларом и российским рублем к концу года иностранные валюты могут подорожать. Курс доллара к белорусскому рублю может возрасти до Br2,15, евро - до Br2,50, российской валюты - до Br3,35 за 100 российских рублей. Однако серьезные колебания на внешних валютных рынках могут внести существенные коррективы в данный прогноз, подчеркнул Вадим Иосуб.-0-

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