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Две трети дебютного выпуска евробондов Банка развития выкупили инвесторы из США и Великобритании

29.04.2019 11:02 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития выпустил дебютный выпуск евробондов на $500 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

"Выпуск объемом $500 млн сроком обращения 5 лет с купонной ставкой 6,75% годовых будет размещен по цене 100% от номинальной стоимости и допущен к торгам на глобальном рынке Ирландской фондовой биржи", - отмечается в сообщении Банка развития.

В ходе формирования книги заявок пиковый интерес инвесторов к еврооблигациям Банка развития превысил $1,5 млрд.

Итоговая региональная композиция инвесторов представлена участниками из США (33% от объема выпуска), Великобритании (33%), континентальной Европы (26%), Азии и других регионов (8%). В пул инвесторов вошли управляющие компании, инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды и банки.

"Для Банка развития реализация данного проекта стала по-настоящему историческим событием. Синергия от усилий всех вовлеченных в проект сторон позволит банку направить в экономику страны существенный объем долгосрочных финансовых ресурсов на привлекательных условиях", - прокомментировал председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич.

Банк развития - специализированный финансовый институт, создан в 2011 году. Учредители - Совет Министров и Национальный банк. Главной целью деятельности Банка развития является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития выпустил дебютный выпуск евробондов на $500 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка. "Выпуск объемом $500 млн сроком...
 
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