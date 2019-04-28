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Экс-глава страховой компании «Би энд Би иншуренс Ко» получил 2 года «домашней химии»
29.04.2019 11:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в суде Центрального района Минска огласили приговор бывшему гендиректору страховой компании «Би энд Би иншуренс Ко» Борису Меднику. Ему не придется отбывать наказание в колонии, но предстоит пополнить госказну на 113 тысяч рублей.
Напомним, Меднику было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере) УК Беларуси.
По мнению следователей, бизнесмен, зная о приостановке лицензии «Би энд Би иншуренс Ко», организовал работу по дальнейшему страхованию новых объектов путем заключения дополнительных соглашений между компанией и страхователями. Силовики трактовали эти действия как незаконную предпринимательскую деятельность. По данным следователей, компания получила от страхователей в качестве взносов денежные средства в размере более 170 тысяч рублей. Сумма незаконно полученного, по мнению следствия, дохода составила 110 тысяч рублей. Стоит отметить, что доход на эту сумму был возмещен до возбуждения уголовного дела.
Дело Медника рассматривалось в суде более двух месяцев и сегодня был вынесен вердикт. Экс-глава «Би энд Би иншуренс Ко» приговорен к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Ему также предстоит выплатить в доход государства 113 тысяч рублей.
Борис Медник свою
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Меднику было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере) УК Беларуси.
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