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Экс-глава страховой компании «Би энд Би иншуренс Ко» получил 2 года «домашней химии»

29.04.2019 11:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в суде Центрального района Минска огласили приговор бывшему гендиректору страховой компании «Би энд Би иншуренс Ко» Борису Меднику. Ему не придется отбывать наказание в колонии, но предстоит пополнить госказну на 113 тысяч рублей.


Напомним, Меднику было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере) УК Беларуси.

По мнению следователей, бизнесмен, зная о приостановке лицензии «Би энд Би иншуренс Ко», организовал работу по дальнейшему страхованию новых объектов путем заключения дополнительных соглашений между компанией и страхователями. Силовики трактовали эти действия как незаконную предпринимательскую деятельность. По данным следователей, компания получила от страхователей в качестве взносов денежные средства в размере более 170 тысяч рублей. Сумма незаконно полученного, по мнению следствия, дохода составила 110 тысяч рублей. Стоит отметить, что доход на эту сумму был возмещен до возбуждения уголовного дела.

Дело Медника рассматривалось в суде более двух месяцев и сегодня был вынесен вердикт. Экс-глава «Би энд Би иншуренс Ко» приговорен к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Ему также предстоит выплатить в доход государства 113 тысяч рублей.

Борис Медник свою вину не признал. У него «не было умысла нарушать закон», а «новых договоров, как и предписывает закон, не заключал». По поводу заключения допсоглашений бизнесмен получил соответствующие консультации от своих юристов и «добросовестно полагал, что дополнение условий договоров не является нарушением, ведь объектом страхования были имущественные интересы (гражданская ответственность перевозчика за утрату груза, убытки в случае перерыва в работе организации и др.), а не конкретно имущество». По закону работать компании было не запрещено, деятельность была ограничена, можно было принимать очередные части взносов и выполнять обязательства по выплате страхового возмещения. О том, что заключение допсоглашений считается нарушением, Медник узнал из акта проверки Министерства финансов.

1 декабря 2017 года Минфин принял решение о приостановлении действия лицензии на осуществление страховой деятельности «Би энд Би иншуренс Ко» с 11 декабря 2017 по 10 апреля 2018 года. В апреле 2018 года Минфин прекратил действие лицензии компании. Недавно Экономический суд Минска открыл ликвидационное производство «Би энд Би иншуренс Ко».

 
Теги: Минск
 
 
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Меднику было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере) УК Беларуси.
 
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