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Сжиженный газ в баллонах подорожает с 1 мая

29.04.2019 11:49 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сжиженный газ в баллонах для населения подорожает с 1 мая. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 18 апреля 2019 года №37 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Цена на сжиженный газ для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2 кг), 12 л (5 кг), 27 л (11,4 кг), реализуемый населению, c 1 мая установлена в размере Br1,11 за 1 кг.

Сейчас она составляет Br1 за 1 кг.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сжиженный газ в баллонах для населения подорожает с 1 мая. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного...
 
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