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Лукашенко: Мы будем двигаться к большей самостоятельности местного самоуправления
29.04.2019 12:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь будет двигаться к большей самостоятельности органов местного самоуправления и будет заимствовать европейский опыт в этом вопросе. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе, сообщает пресс-служба президента.
По словам Лукашенко, у Беларуси есть свое видение развития местного самоуправления.
— Мы, естественно, будем двигаться в направлении большей самостоятельности органов местного самоуправления. Много хорошего из того, что создано у вас, подлежит заимствованию в Беларуси. Думаю, хорошим подспорьем в реализации сказанного были бы более тесные контакты органов местного самоуправления с соответствующими структурами Европейского союза.
По словам президента, визит Кнапе в Беларусь придаст новый импульс сотрудничеству с Европейским регионом «в плане развития местного самоуправления, а также регионального управлени».
В свою очередь Андерс Кнапе отметил, что впервые находится в Беларуси и свой пятидневный визит считает плодотворным. По его словам, конгрессу приятно видеть тот интерес, который белорусские власти проявляют к вопросам развития местного самоуправления.
— Беларусь всегда представляла и представляет интерес для Совета Европы и нашего конгресса в плане сотрудничества. За два дня я уже получил хорошие впечатления и от обстановки, и от обсуждений с представителями Правительства, местных и региональных властей и бизнеса, — сказал Кнапе.
Ранее он встретился с главой Совета Республики Михаилом Мясниковичем, который заявил, что белорусская сторона стремится в полном объеме выполнить договоренности, которые были достигнуты с Конгрессом ранее, сообщает
В свою очередь Кнапе поблагодарил за встречу и возможность обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Он поделился своими впечатлениями о столице Беларуси, отметив ее чистоту и красоту. «Я уверен, что в будущем Минск может стать перспективным направлением для всей Европы», — заявил он.
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы — это консультативный орган Совета Европы, представляющий местные и региональные власти европейских государств. Он состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов. Конгресс насчитывает 324 члена, которые представляют более 200 тыс. административно-территориальных единиц 47 государств-членов СЕ.
Беларусь — единственная страна европейского континента, которая не входит в Совет Европы. Основное препятствие — наличие у нас в стране смертной казни.
Чем будет заниматься делегация Конгресса в Беларуси
На заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления с участием представителей Конгресса 30 апреля будет рассмотрен план мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы местного самоуправления в целях устойчивого развития территорий.
В результате планируется выработать предложения по совершенствованию законодательства, в частности, Закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».
Как сообщает пресс-служба Совета Республики, в соответствии с дорожной картой предусматривается реализация конкретных мероприятий по следующим направлениям:
— проводить мониторинг и совершенствовать законодательство об органах местного управления и самоуправления;
— скоординированность работу республиканских и местных органов власти по устойчивому развитию территорий;
— повысить роль органов местного самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения;
— работать с населением по повышению гражданской ответственности за решение вопросов местного значения;
— сотрудничать со структурами Совета Европы, которые могут содействовать в работе по этим направлениям.
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Об этом президент заявил на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе
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