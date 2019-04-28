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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" в Беларусь еще не поступила, переговоры с российской стороной продолжаются сегодня в Москве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"Специалистами организаций по нефтепроводному транспорту - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" - приняты все технические меры для скорейшего получения чистой нефти с российского пункта отпуска Унеча. В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась", - проинформировали в "Белнефтехиме".

НПЗ по-прежнему работают на сниженной производственной загрузке.

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