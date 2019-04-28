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Средняя зарплата по Минску - почти 1400 рублей

29.04.2019 12:26 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Согласно последним статистическим данным, средняя по Минску зарплата уже давно превысила вожделенные 500 долларов в эквиваленте.

По данным Главного статистического управления города Минска, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в марте 2019 года составила 1 544,5 рубля  (на 162,4 рубля, или на 11,7%, больше, чем в феврале 2019 года). Реальная зарплата с учетом инфляции в марта 2018 года по март 2019 года выросла на 5,9%.

Самую высокую зарплату в столице в марте текущего года, как и в общем по стране, получили специалисты, деятельность которых связана с информационными технологиями - 5 652,7 рублей. Самая низкая зарплата в Минске в марте была у работников библиотек, архивов, музеев - 698 рублей и у социальных работников (700,1 рубля).

Напомним, что согласно данным Национального статистического комитета, в марте 2019 года средняя по стране зарплата вновь превысила психологический рубеж в 1000 рублей. При этом разбежка между самой низкой официальной зарплатой и самой высокой составляет почти десять раз. Самую высокую по стране зарплату получают IT-специалисты: в марте заработок в сфере информационных технологий составил 5 274,2 рубля. При этом самая маленькая зарплата по стране почти в 9,5 раз меньше самой высокой. Таковая в марте была у парикмахеров и работников салонов красоты - 556,2 рубля.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно последним статистическим данным, средняя по Минску зарплата уже давно превысила вожделенные 500 долларов в эквиваленте.
 
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