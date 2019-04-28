В белорусских нефтепроводах по-прежнему находится грязная нефть

«Белнефтехим» ежедневно фиксирует недополученный из-за грязной российской нефти доход: на данный момент в трубопроводе находится нефть с повышенным содержанием хлорорганики. Переговоры по решению проблемы продолжатся 29 апреля в Москве.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на концерн, на ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» приняты все меры для того, чтобы чистая нефть как можно быстрее поступила в Беларусь. Однако на данный момент по нефтепроводу по-прежнему идет грязная нефть, НПЗ работают на сниженной нагрузке производства.

«Концерном и организациями ведется ежедневный учет недополученных доходов из-за снижения загрузки НПЗ, приостановки экспорта нефтепродуктов, ремонта оборудования и других мер, принятых из-за поставки некачественной нефти», - отметили в пресс-службе концерна. Там также отметили, что отслеживается исполнение российской стороной своих договорных обязательств.

Сегодня делегация концерна во главе с заместителем председателя концерна Владимиром Сизовым находится в Москве, где на базе Минэнерго РФ продолжатся переговоры с участием российских нефтяных компаний.

Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.