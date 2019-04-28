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В белорусских нефтепроводах по-прежнему находится грязная нефть
29.04.2019 12:48 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
«Белнефтехим» ежедневно фиксирует недополученный из-за грязной российской нефти доход: на данный момент в трубопроводе находится нефть с повышенным содержанием хлорорганики. Переговоры по решению проблемы продолжатся 29 апреля в Москве.
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«Концерном и организациями ведется ежедневный учет недополученных доходов из-за снижения загрузки НПЗ, приостановки экспорта нефтепродуктов, ремонта оборудования и других мер, принятых из-за поставки некачественной нефти», - отметили в пресс-службе концерна. Там также отметили, что отслеживается исполнение российской стороной своих договорных обязательств.
Сегодня делегация концерна во главе с заместителем председателя концерна Владимиром Сизовым находится в Москве, где на базе Минэнерго РФ продолжатся переговоры с участием российских нефтяных компаний.
Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим»
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«Белнефтехим» ежедневно фиксирует недополученный из-за грязной российской нефти доход: на данный момент в трубопроводе находится нефть с повышенным содержанием...
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