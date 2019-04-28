ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В белорусских нефтепроводах по-прежнему находится грязная нефть

29.04.2019 12:48 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

«Белнефтехим» ежедневно фиксирует недополученный из-за грязной российской нефти доход: на данный момент в трубопроводе находится нефть с повышенным содержанием хлорорганики. Переговоры по решению проблемы продолжатся 29 апреля в Москве.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на концерн, на ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» приняты все меры для того, чтобы чистая нефть как можно быстрее поступила в Беларусь. Однако на данный момент по нефтепроводу по-прежнему идет грязная нефть, НПЗ работают на сниженной нагрузке производства.

«Концерном и организациями ведется ежедневный учет недополученных доходов из-за снижения загрузки НПЗ, приостановки экспорта нефтепродуктов, ремонта оборудования и других мер, принятых из-за поставки некачественной нефти», - отметили в пресс-службе концерна. Там также отметили, что отслеживается исполнение российской стороной своих договорных обязательств. 

Сегодня делегация концерна во главе с заместителем председателя концерна Владимиром Сизовым находится в Москве, где на базе Минэнерго РФ продолжатся переговоры с участием российских нефтяных компаний.

Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Беларусь оценила ущерб от плохой российской нефти в сто миллионов долларов. Российская компания «Транснефть» рассказала, что стало причиной поступления грязной нефти по нефтепроводу «Дружба»: загрязнение могло произойти умышленно. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко расследование инцидента.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белнефтехим» ежедневно фиксирует недополученный из-за грязной российской нефти доход: на данный момент в трубопроводе находится нефть с повышенным содержанием...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Суд оштрафовал организаторов Дня Воли за отказ оплачивать услуги милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика