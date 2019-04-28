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Беларусь удивлена задержкой последнего транша на 200 млн долларов от ЕФСР
29.04.2019 12:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь удивлена задержкой последнего кредитного транша на 200 млн долларов, который рассчитывала получить до конца апреля. В пресс-службе Минфина отметили, что выполнили все условия для получения этого транша.
Минфин предлагает фонду при необходимости проводить переговоры о выделении транша в заочном порядке, как это практиковалось последние несколько лет.
Напомним, как
«Оценка выполнения условий предоставления седьмого транша финансового кредита, проведенная Евразийским фондом стабилизации и развития в феврале текущего года, констатировала невыполнение индикативного показателя, предусматривающего внесение правительством Беларуси в Палату представителей Национального собрания страны доработанного
Соответствующее уведомление о выполнении данной меры было направлено руководящим органам ЕФСР, но дата проведения совета Фонда еще не определена.
Напомним,
Беларусь уже получила 1,8 млрд долларов от ЕФСР. В связи с тем, что сроки предоставления кредита переносились, в начале года совет ЕФСР
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Беларусь удивлена задержкой последнего кредитного транша на 200 млн долларов, который рассчитывала получить до конца апреля. В пресс-службе Минфина отметили, что...
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