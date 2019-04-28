Беларусь удивлена задержкой последнего транша на 200 млн долларов от ЕФСР

Источник материала: Tut.by

Беларусь удивлена задержкой последнего кредитного транша на 200 млн долларов, который рассчитывала получить до конца апреля. В пресс-службе Минфина отметили, что выполнили все условия для получения этого транша.

Минфин предлагает фонду при необходимости проводить переговоры о выделении транша в заочном порядке, как это практиковалось последние несколько лет.

Напомним, как сообщил журналистам 25 апреля исполнительный директор ЕФСР Андрей Широков, дата проведения Совета Евразийского фонда развития по рассмотрению вопроса предоставления Беларуси седьмого транша кредита еще не определена.

«Оценка выполнения условий предоставления седьмого транша финансового кредита, проведенная Евразийским фондом стабилизации и развития в феврале текущего года, констатировала невыполнение индикативного показателя, предусматривающего внесение правительством Беларуси в Палату представителей Национального собрания страны доработанного проекта закона „О несостоятельности или банкротстве“. В конце марта мы получили вышеуказанный законопроект, и, по нашей оценке, он соответствует согласованным принципам», — уточнил Широков.

Соответствующее уведомление о выполнении данной меры было направлено руководящим органам ЕФСР, но дата проведения совета Фонда еще не определена.

Напомним, сообщалось, что Минск до конца апреля может получить от Евразийского фонда стабилизации и развития седьмой транш кредита, размер которого составляет 200 млн долларов.

Беларусь уже получила 1,8 млрд долларов от ЕФСР. В связи с тем, что сроки предоставления кредита переносились, в начале года совет ЕФСР внес изменения в программу реформ Беларуси, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР на 2 млрд долларов.