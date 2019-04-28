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Суд оштрафовал организаторов Дня Воли за отказ оплачивать услуги милиции

29.04.2019 12:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района оштрафовал троих организаторов Дня Воли за отказ оплачивать услуги милиции на 30 базовых величин (765 рублей). Об этом сообщил один из организаторов, лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, по подсчетам ГУВД Мингорисполкома, на концерт в Киевском сквере 24 марта пришло не более 1,5 тысячи человек. В договоре организаторы указали, что на концерт придет до тысячи человек. Но после концерта в Мингорисполкоме организаторам выдали акт на оплату услуг милиции по охране правопорядка на митинге, в котором изначальная сумма увеличилась с 3825 до 6375 рублей. Организаторы концерта отказались платить за услуги милиции и передали в ГУВД Мингорисполкома письменную претензию о расторжении договора.

ГУВД подало в суд на каждого из организаторов концерта: Юрия Губаревича, руководителя ОГП Николая Козлова, председателя БСПД («Грамада») Игоря Борисова и сопредседателя БХД Ольгу Ковалькову.

Троих из них — Юрия Губаревича, Николая Козлова и Ольгу Ковалькову — оштрафовали на 30 базовых величин. Борисов на суд прийти не смог и ходатайствовал о переносе даты заседания.

К слову, оплата штрафов не снимает с организаторов обязательств по оплате счета, выставленного городом за услуги милиции.

 
 
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Оплата штрафов не снимает с организаторов обязательств по оплате счета, выставленного городом за услуги милиции.
 
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