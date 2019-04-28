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Moody's подтвердило суверенный рейтинг Беларуси на уровне B3
29.04.2019 13:10 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг Беларуси на уровне B3, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт агентства.
Рейтинг подтвержден со стабильным прогнозом.
Международное рейтинговое агентство Moody's занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Наряду со Standard & Poor's и Fitch Ratings входит в "Большую тройку" международных рейтинговых агентств.-0-
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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг Беларуси на уровне B3, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт агентства. Рейтинг...
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