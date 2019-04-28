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Немного б/у. На аукцион выставили хорошие участки с недостроями в Смолевичах — в наличии электричество, газ и вода
29.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
24 мая с аукциона разыграют 5 участков, отобранных у бывших собственников. 4 из 5 лотов выделены в Смолевичах. Ко всем из них подведены коммуникации, правда, за подключение к сетям придется заплатить отдельно.
Всеучасткинакарте
г. Смолевичи, ул. Весенняя, 21 (Лот №1)
В Смолевичах на торги выставлено 4 участка, все — в квартале новой коттеджей застройки. Благодаря наличию коммуникаций и асфальтированных улиц большинство домов в районе — жилые.
Первый участок, выставленный на аукцион, размещается на улице Весенней. Вариант достаточно интересный: к земельному наделу проведена инженерия (электричество, газ и вода), реализован хороший подъезд. На площадке начато строительство дома площадью 112 квадратных метров. Бывший собственник успел возвести только бетонный фундамент, готовность строения оценена в 12% или в Br4262. Стартовая стоимость всего лота — Br34 216.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br34 216 (цена постройки — Br4 261)
Координаты участка: 54.046863, 28.098168;
Расстояние до МКАД: 32 км.
г. Смолевичи, ул. Рождественская, 15 (Лот №2)
Еще один неплохой участок выделен по улице Рождественской в Смолевичах. Цена за 15 соток земли с коммуникациями и асфальтированным подъездом стартует от 35,3 тыс. рублей. Здесь реализован блочный фундамент площадью 134 «квадрата». Сама площадка ровная, удобная для строительства. Большинство соседей строится, некоторые дома уже жилые.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br35 362 (цена постройки — Br5 362)
Координаты участка: 54.048665, 28.091890;
Расстояние до МКАД: 32 км.
г. Смолевичи, ул. Рождественская, д. 44 (Лот №3)
На участке №44 (Лот №3) стройка практически не сдвинулась с нулевой отметки. Дом готов всего на 2% — на площадке едва заметен свайный фундамент, больше ничего нет.
Оценены старания бывшего собственника в Br360. Торги же начнутся с Br30 тыс. Площадь участка — 15 соток, подъезд — асфальтированная «двухполоска», подключены все необходимые коммуникации. Соседи строятся.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br30 360 (цена постройки — Br360)
Координаты участка: 54.048686, 28.099109;
Расстояние до МКАД: 32 км.
г. Смолевичи, ул. Цветочная, д. 1 (Лот №4)
На продажу выставлен также участок №1 по улице Цветочной. Земельный надел угловой, ровный и удобный для строительства дома. Как и в первых трех случаях, к участку ведет асфальтированная дорога, есть коммуникации. Что касается недостроя, то дом готов на 10% — на площадке реализован фундамент общей площадью 78 кв.м. Стартовая цена лота — Br32,8 тыс., постройка оценена в Br2,8 тыс. Напомним, что стоимость подключения к инженерным коммуникациям оплачивается дополнительно. Это касается всех выставленных на торги участков.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br32 807 (цена постройки — Br2 807)
Координаты участка: 54.046960, 28.100862;
Расстояние до МКАД: 32 км.
Фото: Павел Садовский
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Немного б/у. На аукцион выставили хорошие участки с недостроями в Смолевичах — в наличии электричество, газ и вода
24 мая с аукциона разыграют 5 участков, отобранных у бывших собственников. 4 из 5 лотов выделены в Смолевичах. Ко всем из них подведены коммуникации, правда, за...
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