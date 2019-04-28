Немного б/у. На аукцион выставили хорошие участки с недостроями в Смолевичах — в наличии электричество, газ и вода

На продажу выставлен также участок №1 по улице Цветочной. Земельный надел угловой, ровный и удобный для строительства дома. Как и в первых трех случаях, к участку ведет асфальтированная дорога, есть коммуникации. Что касается недостроя, то дом готов на 10% — на площадке реализован фундамент общей площадью 78 кв.м. Стартовая цена лота — Br32,8 тыс., постройка оценена в Br2,8 тыс. Напомним, что стоимость подключения к инженерным коммуникациям оплачивается дополнительно. Это касается всех выставленных на торги участков.











