Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 апреля 2019 года

Источник материала: realt.by

Третью неделю подряд индекс цен на квартиры в Минске держится у отметки в 1343 $/м 2 . Тенденция имеет все шансы на продолжение, учитывая обилие праздничных дней в ближайшие недели.

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Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1245 $/м 2 . Положительная ценовая динамика наблюдается на первичном рынке третью неделю подряд.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 29 апреля следующим образом:

Общее предложение квартир по итогам недели немного сократилось (-0,4%). При этом для 1- и 2-комнатных квартир неделя прошла без изменений, в то время как «трешек» в базе стало меньше на 1,9%. Самое значительное изменение предложения было зафиксировано у 4-комнатных квартир (+3,4%).

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 29 апреля выглядит следующим образом:

На 0,2% выросла средняя цена 2-комнатных квартир, у остальных типов квартир динамика оказалась негативной.

В трёх районах по итогам недели зафиксирован рост цен. В Первомайском он составил 0,5%, в Октябрьском и Заводском - 0,3%. В остальных районах цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (-1,0%) районе.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 769 $/м2 (+0,3%), Витебск – 616 $/м2 (+0,5%), Гомель – 623 $/м2 (+0,6%), Гродно – 695 $/м2 (+0,3%), Могилев – 622 $/м2 (-0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 1,0% и составляет 2680 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1603 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,3% и составляет 966 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.