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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 22-29 апреля 2019 года
29.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Третью неделю подряд
Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1245 $/м2. Положительная ценовая динамика наблюдается на первичном рынке третью неделю подряд.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Общее предложение квартир по итогам недели немного сократилось (-0,4%). При этом для 1- и 2-комнатных квартир неделя прошла без изменений, в то время как «трешек» в базе стало меньше на 1,9%. Самое значительное изменение предложения было зафиксировано у 4-комнатных квартир (+3,4%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 29 апреля следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
На 0,2% выросла средняя цена 2-комнатных квартир, у остальных типов квартир динамика оказалась негативной.
Изменение цен в районах Минска на 29 апреля выглядит следующим образом:
В трёх районах по итогам недели зафиксирован рост цен. В Первомайском он составил 0,5%, в Октябрьском и Заводском - 0,3%. В остальных районах цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (-1,0%) районе.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 769 $/м2 (+0,3%), Витебск – 616 $/м2 (+0,5%), Гомель – 623 $/м2 (+0,6%), Гродно – 695 $/м2 (+0,3%), Могилев – 622 $/м2 (-0,2%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 1,0% и составляет 2680 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1603 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,3% и составляет 966 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 22 по 29 апреля 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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