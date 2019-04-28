Минэкономики: Потребность в финансировании инфраструктурных проектов оценивается в 6 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Беларусь рассчитывает на привлечение инвестиций в крупные инфраструктурные проекты в рамках инициативы Китая «Один пояс, один путь», заявила заместитель министра экономики Елена Перминова 29 апреля в Минске на конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«В ближайшие пять-семь лет на основные инфраструктурные нужды нам требуется порядка 6 млрд долларов», — уточнила заместитель министра.

Образцовым примером сотрудничества с Китаем и «мегапроектом» Перминова назвала китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». «Хочу сказать, что парк будет развиваться как полноценный „смарт-сити“ со всей социальной, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктурой. Над концепцией развития парка сейчас работает команда ведущих мировых дизайнеров и архитекторов», — подчеркнула представитель Минэкономики.

По ее словам, «одним из значимых событий экономической жизни текущего года» станет международный форум по региональному сотрудничеству и развитию, который пройдет в парке 2 июля.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — территория площадью 91,5 кв. км в 25 км от Минска с особым правовым режимом, который обеспечивает комфортные условия ведения бизнеса. Приоритетные направления развития: электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение и новые материалы.

С целью повышения экспортного потенциала «Великого камня» белорусские власти предоставили беспрецедентные льготы резидентам индустриального парка. В частности, на весь срок действия специального правового режима (50 лет) резидент парка освобождается от налога на недвижимость и земельного налога. Кроме того, резидентов парка государство освободило от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет с даты ее возникновения.

В рамках визита Александра Лукашенко в Китай, который состоялся 25−27 апреля, в парке зарегистрирован 44-й резидент. Им стало ООО «Электро-технологическая компания «Корхэлм-Бел» с проектом создания производства бытовых электрических отопительных котлов.