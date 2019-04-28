ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минэкономики: Потребность в финансировании инфраструктурных проектов оценивается в 6 млрд долларов

29.04.2019 14:52 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Беларусь рассчитывает на привлечение инвестиций в крупные инфраструктурные проекты в рамках инициативы Китая «Один пояс, один путь», заявила заместитель министра экономики Елена Перминова 29 апреля в Минске на конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«В ближайшие пять-семь лет на основные инфраструктурные нужды нам требуется порядка 6 млрд долларов», — уточнила заместитель министра.

Образцовым примером сотрудничества с Китаем и «мегапроектом» Перминова назвала китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». «Хочу сказать, что парк будет развиваться как полноценный „смарт-сити“ со всей социальной, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктурой. Над концепцией развития парка сейчас работает команда ведущих мировых дизайнеров и архитекторов», — подчеркнула представитель Минэкономики.

По ее словам, «одним из значимых событий экономической жизни текущего года» станет международный форум по региональному сотрудничеству и развитию, который пройдет в парке 2 июля.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — территория площадью 91,5 кв. км в 25 км от Минска с особым правовым режимом, который обеспечивает комфортные условия ведения бизнеса. Приоритетные направления развития: электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение и новые материалы.

С целью повышения экспортного потенциала «Великого камня» белорусские власти предоставили беспрецедентные льготы резидентам индустриального парка. В частности, на весь срок действия специального правового режима (50 лет) резидент парка освобождается от налога на недвижимость и земельного налога. Кроме того, резидентов парка государство освободило от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет с даты ее возникновения.

В рамках визита Александра Лукашенко в Китай, который состоялся 25−27 апреля, в парке зарегистрирован 44-й резидент. Им стало ООО «Электро-технологическая компания «Корхэлм-Бел» с проектом создания производства бытовых электрических отопительных котлов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Образцовым примером сотрудничества с Китаем и «мегапроектом» Перминова назвала китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».
 
Новости дня
Новости экономики
 
Moody's подтвердило суверенный рейтинг Беларуси на уровне B3
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика