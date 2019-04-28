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Гуцериеву приглянулся не-Kempinski. Он достроит комплекс у цирка для белорусских «дочек»

29.04.2019 15:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На минувшей неделе «Коммерсант» написал о том, что корпорация А.Н.Д., входящая в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева, может построить в Минске бизнес-центр, где разместятся белорусские «дочки» российского миллиардера. Как выяснил TUT.BY, на самом деле речь идет о достройке многострадального комплекса не-Kempinski у цирка.


Корпорация А.Н.Д. существует с конца 1990-х годов. Единственным учредителем, по данным Kartoteka.ru, является Саит-Салам Гуцериев, брат Михаила Гуцериева. Компания специализируется на строительстве офисных и торговых площадей. Общий объем реализованных проектов составляет 1 млн кв. м, еще 500 тыс. кв. м находятся на различных стадиях строительства.

Как стало известно TUT.BY, партнером А.Н.Д. в Беларуси выступает группа Сбербанк России, которая в 2017 году купила недостроенный многофункциональный комплекс с элитным отелем рядом с цирком в Минске. Гостиничный центр, известный в народе как не-Kempinski, начинала строить под хоккейный чемпионат мира-2014 компания «Элит Эстейт» Юрия Чижа. Но так и не довела до ума, и была вынуждена продать долгострой «Сбербанк Капиталу» с дисконтом 47% за 50 млн долларов. Сделка стала возможной после переговоров Александра Лукашенко и главы Сбербанка Германа Грефа, который пообещал достроить комплекс у цирка до 31 декабря 2020 года.

— При наличии денег, чтобы достроить комплекс много ума не надо, — отмечает TUT.BY источник на рынке коммерческой недвижимости. — После запуска он не должен стоять пустым. Не-Kempinski уже несколько раз перепроектировали и пока сошлись на том, что оптимальным вариантом будут офисы. Самая главная задача — найти нужных клиентов, которым помещения можно либо продать, либо сдать в аренду. Партнерство с «Сафмаром» — одно из таких решений. С одной стороны, он хочет перебросить свои «дочки» на одну локацию, а с другой — и что-то заработать. Но в любом случае потребуются дополнительные вложения.

Источник, близкий к руководству «Сафмара», подтвердил, что после введения комплекса в эксплуатацию рассматривается передислокация белорусских «дочек» в одну из башен не-Kempinski.

Белорусский бизнес Гуцериева

В настоящее время Михаил Гуцериев, находящийся в хороших отношениях с Александром Лукашенко, ведет разноплановый бизнес в Беларуси. Самый крупный проект реализует «Славкалий», который сейчас строит в Минской области калийный комбинат. Офис этой компании ранее располагался вдали от центра Минска. Некоторое время назад локация была улучшена. Сейчас компания арендует офис рядом с метро «Немига». В «Славкалии» отказались комментировать девелоперские планы Михаила Гуцериева.

Еще один крупный актив российского миллиардера в Беларуси — компания «Славнефтехим», которая является дочерним предприятием «РуссНефти». Она уже около 20 лет работает на белорусском рынке, поставляет нефть и на Мозырский НПЗ, и на «Нафтан». В год перерабатывает от 500 тысяч до 1 млн тонн нефти. «Славнефтехим» поставляет нефтепродукты на внутренний рынок и на экспорт. В прошлом году нефтетрейдер вошел в топ-10 налогоплательщиков Минска.

Третья белорусская «дочка» Гуцериева компания «СертусАвиа» построила в Национальном аэропорту Минск ангар для бизнес-авиации и частную усадьбу в Красносельском.

Еще одно стремительно развивающее бизнес-направление российского бизнесмена в Минске — это ИТ-сектор. Его партнером является белорусский предприниматель Виктор Прокопеня. Их совместные компании сейчас квартируются в бизнес-центре на Октябрьской площади.

Справедливости ради стоит сказать, что Михаил Гуцериев — не новичок на рынке коммерческой недвижимости Минска. В частности, он построил бизнес-центр на ул. Железнодорожной и гостиницу «Ренессанс» в начале пр. Дзержинского.

 
Теги: Минск
 
 
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На минувшей неделе «Коммерсант» написал о том, что корпорация А.Н.Д., входящая в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева, может построить в Минске бизнес-центр, где...
 
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