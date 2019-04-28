Эксперт бизнес-союза: Слова министра ЖКХ не находят подтверждения в проекте закона

Источник материала: Tut.by

Палата представителей Национального собрания Беларуси 11 апреля 2019 года приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». Эксперты Минского столичного союза предпринимателей и работодателей считают, что предлагаемый проект закона полностью лишает жителей выбора как поставщиков услуг, так и того, в каком объеме им эти услуги оказывать.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Эксперты союза считают, что принятие законопроекта в том виде, в котором он поступил в Палату представителей, может кардинально затронуть права, свободы, обязанности граждан и юрлиц, принципиально изменить уже существующие подходы к правовому регулированию в сфере дополнительных жилищно-коммунальных услуг, оказываемых на конкурентной основе, и существенно повлиять на условия осуществления предпринимательской деятельности.

К сожалению, говорят в союзе, проект закона не был вынесен на общественное обсуждение, как этого требует действующее законодательство. Тем не менее письмо с анализом проблем для потребителей и исполнителей ЖКУ в случае принятия проекта в предлагаемом варианте было направлено в январе 2019 года в Совмин, Совет по предпринимательству, Минэкономики, МАРТ, Минжилкомхоз. Предложения по изменению проекта закона от Столичного союза предпринимателей и работодателей в марте направлены и в Палату представителей.

Главное новшество принимаемого закона — это введение института уполномоченного лица, которое будет решать все вопросы по оказанию ЖКУ потребителям за них самих, рассказал член Ассоциации «Безопасный дом», член совета Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Александр Кашперко.

«Считаю, что это правильно только тогда, когда жители не определились с выбором поставщика услуг. В этом случае им проще обратиться за помощью к уполномоченному лицу, которое подберет для них исполнителя, определит объем оказываемых услуг, их стоимость, проконтролирует выполнение работ и их качество. Но появление уполномоченного лица как участника отношений в области защиты прав потребителей дополнительных жилищно-коммунальных услуг — это появление посредника. А президент неоднократно обращал внимание на проблему посредничества, требуя допускать его только в тех исключительных случаях, где без него невозможно обойтись», — считает Кашперко.

Предлагаемый проект закона не учитывает те договорные отношения, которые многими годами складывались между потребителями и исполнителями ЖКУ, считает эксперт. «То есть то обстоятельство, что большинство жителей уже давно реализовали свое право на свободный выбор необходимых им услуг и исполнителей, заключили с ними необходимые договоры. ЖКУ оказываются потребителям на основании этих договоров, а права потребителей защищает действующий „Закон о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг“. Возникает резонный вопрос: зачем навязывать жителям услуги посредника там, где этого не требуется, кардинально переделывая для этого законодательство?» — отметил он.

Как правило, исполнитель оказывает услуги, используя собственное оборудование, которое передается в пользование потребителю на время действия договора. Например, национальный оператор электросвязи «Белтелеком» строит сети доступа с применением новой технологии GPON для предоставления всевозможных телекоммуникационных услуг телефонной связи, интернет-телевидения, доступа к сети Интернет, а также по замене обычных домофонов на современные IP-домофоны. При этом указанные услуги оказываются с использованием собственного оборудования исполнителя (абонентский GPON-терминал и иное оборудование сетевой инфраструктуры). Аналогичным образом оказываются услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения (в пользование потребителям передается видеорегистратор, видеокамера, системный диск, блоки питания и иное), пояснил собеседник.

В интервью OfficeLife в феврале 2019 года министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов сказал , что «…внедрение института уполномоченного лица не повлечет повсеместного расторжения существующих у потребителей договорных отношений на оказание услуг ЖКХ, а также ни в коем случае не лишает потребителя права отказа от оказания дополнительных жилищно-коммунальных услуг». Однако слова министра ЖКХ не находят своего подтверждения в том проекте закона, который находится в настоящее время в Палате представителей.

Инициативная группа Минского столичного союза предпринимателей и работодателей встречалась с членами комиссии по жилищной политике и строительству, довела до членов комиссии свою точку зрения. Решено включить представителей бизнес-союза в состав рабочей группы по работе над проектом принимаемого закона.

Согласно постановлению Палаты представителей, принятому 11 апреля, постоянная комиссия по жилищной политике и строительству доработает проект закона с учетом поступивших замечаний и предложений. Затем проект будет вынесен на рассмотрение седьмой сессии Палаты представителей Национального собрания во втором чтении.