В резервном фонде Минска есть 500 свободных квартир. Но их город приберегает на особый случай

Источник материала: realt.by

Время от времени на страницах СМИ появляются статьи, рассказывающие о том, что в столице скопилось большое количество новых квартир, которые годами пустуют. А в это время на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан в Минске состоят порядка 200 тысяч граждан (семей). Город несет затраты на их содержание. Так почему бы не использовать эти жилые помещения как социальные или арендные, или на иные цели, задают вопросы авторы публикаций.

С таким вопросом обратилась сегодня во время пресс-конференции к заместителю начальника управления жилищной политики Минского горисполкома Елене Федорович корреспондент портала Realt.by.

Отвечая на вопрос, Елена Федорович акцентировала внимание на том, что эти квартиры – целевые и в соответствии с действующим законодательством могут использоваться только для отселения граждан при сносе жилых строений с площадок, которые предоставляются застройщикам сугубо для жилищного строительства.

В то же время, заместитель начальника управления жилищной политики Минского горисполкома проинформировала, что в настоящее время на согласовании находится новый проект указа №26. Он предусматривает, что квартиры из резервного фонда города будут использоваться и на отселение граждан из домов, подпадающих под пятна застроек для строительства инженерных сетей, дорог, линий метрополитена и объектов социальной инфраструктуры – детсадов, школ, поликлиник.

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