В 2019 году квартиры в Минске построят почти 1900 многодетных семей. Цена «квадрата» для них - Br1000-1100

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Как рассказала сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Минского горисполкома Ирина Гонтарева, в 2019 году на строительство жилья будет направлено 1896 многодетных семей.

Минским горисполкомом определен и соответствующий перечень из 15 жилых домов. Они находятся в границах улиц Столбцовская — Копыльская, Шишкина — Кулешова, Маяковского — Бородинская — Козыревская, Михалово — Алибегова, Притыцкого — Скрипникова — Одинцова — Лобанка, Шаранговича — Горецкого — Рафиева. Также планируется приступить к строительству 2 жилых домов в новом микрорайоне Чижовка-6А.

В активной стадии строительства находится 8 жилых домов. Остальные начнут возводиться уже в мае. Все они строятся с господдержкой.

По словам Ирины Гонтаревой, в текущем году на строительство домов для многодетных семей по указу №13 будет выделено 16 миллионов рублей, а по указу №240 — 107,5 миллиона рублей.

Заместитель председателя комитета строительства и инвестиций проинформировала, что в настоящее время разработан и решением Минского горисполкома утвержден перечень жилых домов для многодетных семей на 2020 год. Их будут возводить в Лошице, Чижовке и Чижовке-6А. 3-4 дома для многодетных семей запланированы к строительству в Сухарево.

Сегодня многодетные семьи имеют возможность построить новую квартиру с 5-процентной рентабельностью застройщика по цене квадратного метра 1000-1100 рублей в зависимости от конструкции жилого дома.

Как проинформировала заместитель начальника управления жилищной политики Минского горисполкома Елена Федорович, до настоящего времени участки для строительства домов для многодетных семей в Минске пока не предоставлялись. Хотя такая очередь уже сформировалась. На сегодняшний день в ней состоят порядка 700 семей.

— Данная тема также обсуждается и рассматривается как один из вариантов улучшения жилищных условий многодетных семей. При наличии объективной возможности данной категории граждан будут выделяться для строительства жилья и земельные участки, — уточнила заместитель начальника управления жилищной политики Минского горисполкома.

Она рассказала, что в настоящее время на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 5861 многодетная семья, из которых около 1000 семей уже улучшают свои жилищные условия. Более 3 лет ожидают направления на строительство 1769 семей.

— Глава государства поставил задачу обеспечить многодетные семьи жильем в течение года со дня постановки на учет. В этой связи все строящееся с господдержкой жилье идет на удовлетворение потребностей данной категории граждан, — уточнила Елена Федорович.

При этом ежегодно очередь нуждающихся из числа многодетных семей прирастает примерно на 1000, дополнила специалист.

В первую очередь на строительство жилья направляются многодетные семьи, имеющие 4 несовершеннолетних детей, и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

В районных администрациях города состоят на учете нуждающихся 504 многодетные семьи с четырьмя детьми, из которых 303 уже улучшают свои жилищные условия. Ждут своей очереди 200 многодетных семей с детьми-инвалидами, из них 44 уже строятся.

— Городские власти будут и дальше принимать все необходимые меры, чтобы поставленные главой государства задачи были выполнены, — дополнила Елена Федорович.

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