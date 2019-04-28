ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы уже продали не одну сотню квартир. Это безопасно» — генподрядчик домов в «Минск-Мире», с которым застройщик расплачивается квартирами

29.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

На днях Onliner.by написал о вопиющем: 39 семей из Минска хотели купить квартиру подешевле, а остались и без денег, и без жилья. Все они стали жертвами ООО «Светлана». Предприятие поставляло бетон на минские новостройки, взамен получая и перепродавая жилье. Однако схема дала сбой. О том, как купить «квартиру-гонорар» и не «обжечься», Realt.byрассказали в ЗАО «ИНСЕРВИССТРОЙ» — генподрядчике нескольких домов в «Минск-Мире», с которыми застройщик также рассчитывается квартирами.

«Мы уже продали не одну сотню квартир. Это безопасно» — генподрядчик домов в «Минск-Мире», с которым застройщик расплачивается квартирами

«Продавать готовое проще и безопасней»

— Данный вид расчета появился не вчера. Последние 10 лет наша организация в большей или в меньшей степени получает за свои выполненные работы частично квартирами, и за все это время мы уже продали не одну сотню квартир,  рассказывает специалист по продажам недвижимости ЗАО «ИНСЕРВИССТРОЙ» Инна Царик.

Со слов специалиста, на сегодня существует несколько схем реализации таких квартир  когда объект готов и когда строится. И это принципиально разные задачи:

 Конечно, проще всего, когда квартира уже в собственности у подрядчика, и покупатель может не только ее посмотреть, но и проверить документы (свидетельство о государственной регистрации и технический паспорт). В этом случае квартиры реализуются нами путем заключения договора купли-продажи, который подлежит удостоверению и регистрации в БРТИ. Предварительный договор (договор о намерениях) мы заключаем только в том случае, когда покупателю нужно подать документы в банк на рассмотрение возможности кредитования, но никаких оплат по таким договорам покупатель нам не производит. Этот вариант простой, понятный и безопасный.

Если по готовым квартирам все четко и понятно, то схема реализации строящегося жилья выглядит длиннее:

 Другое дело, когда приходится реализовывать строящиеся квартиры. На неготовое жилье мы заключаем с застройщиком договоры долевого строительства. Их застройщик регистрирует в Мингорисполкоме, мы же продаем через заключение договора уступки прав и обязанностей, подписания дополнительного соглашения к договору долевого строительства (меняется дольщик в договоре) и предварительного договора, по которому покупатель рассчитывается с нами за квартиру, поясняет специалист.

«Не рискуйте, если подрядчик отказывается показывать платежки»

Важно то, что договор уступки и допсоглашение  трехсторонние документы, их подписывает не только подрядчик и покупатель, но и застройщик (что исключает двойные продажи квартир, как в истории с ООО «Светлана»). Мало того, по закону допсоглашение, как и договор долевого строительства, регистрируется в Мингорисполкоме.

 Чтобы избежать проблем в будущем, покупателю следует проверить, рассчитался ли подрядчик за данную квартиру перед застройщиком. Договор долевого строительства, документы, подтверждающие оплату, мы предоставляем по первому требованию покупателя. Если организация отказывается  лучше не рисковать,  предупреждает ведущий юрисконсульт предприятия Татьяна Фурс.

Что же касается реализации квартир с использованием жилищных облигаций, то такие сделки «ИНСЕРВИССТРОЙ» давно не проводил, но опыт был:

Это было давно, но думаю, что с тех пор не многое изменилось. Можно, как и раньше, покупателю попросить подрядчика показать договор купли-продажи жилищных облигаций, выписку со счета «Депо» (с подписью и печатью банка) о наличии необходимого количества облигаций у подрядчика и соглашение (договор) о строительстве квартиры под это количество облигаций. Т.е удостовериться, есть ли права у подрядчика на этот объект недвижимости. Такой же перечень документов должен быть в итоге у покупателя после сделки, рассказала Инна Царик. Мы вообще продаем исключительно те квартиры, на которые у нас есть права и полный расчет перед застройщиком, поэтому не практикуем заключение только предварительных договоров (которые не подлежат гос.регистрации) и по которым в некоторых случаях происходит оплата до 100% стоимости квартиры. В случае с ООО «Светлана» похоже на то, что там были только устные договоренности с застройщиком.

Отличаются ли цены на квартиры от подрядчика и застройщика

Все «жертвы» «Светланы» попали впросак в погоне за дешевизной. Скупая квартиры сильно ниже рынка, люди отдавали деньги, не проверяя ни договоров, ни оплат. Представители «ИНСЕРВИССТРОЙ» большим дисконтом похвастаться не могут, зато уверяют  все покупатели живут в своих квартирах, а не ходят по судам:

 Мы продаем квартиры по рыночной цене, но немного дешевле, чем застройщик. Разница не превышает 50 долларов на «квадрате». Дисконт предоставляем, потому что не можем конкурировать с застройщиком в вопросе рассрочек и кредитных программ от банков-партнеров,  отметила Инна Царик.

Читайте также:

В «Минск-Мире» начинают строить еще 2 «географических» квартала. Почем там предлагают квартиры

Озвучен приговор руководителю стройфирмы «Копинстрой»: 10 лет колонии за махинации с недвижимостью

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях Onliner.by написал о вопиющем: 39 семей из Минска хотели купить квартиру подешевле, а остались и без денег, и без жилья. Все они стали жертвами ООО «Светлана»....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусов хотят застраховать от невыплаты зарплаты при банкротстве предприятия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика