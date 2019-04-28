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«Мы уже продали не одну сотню квартир. Это безопасно» — генподрядчик домов в «Минск-Мире», с которым застройщик расплачивается квартирами
29.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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«Продавать готовое проще и безопасней»
— Данный вид расчета появился не вчера. Последние 10 лет наша организация в большей или в меньшей степени получает за свои выполненные работы частично квартирами, и за все это время мы уже продали не одну сотню квартир, — рассказывает специалист по продажам недвижимости ЗАО «ИНСЕРВИССТРОЙ» Инна Царик.
Со слов специалиста, на сегодня существует несколько схем реализации таких квартир — когда объект готов и когда строится. И это принципиально разные задачи:
— Конечно, проще всего, когда квартира уже в собственности у подрядчика, и покупатель может не только ее посмотреть, но и проверить документы (свидетельство о государственной регистрации и технический паспорт). В этом случае квартиры реализуются нами путем заключения договора купли-продажи, который подлежит удостоверению и регистрации в БРТИ. Предварительный договор (договор о намерениях) мы заключаем только в том случае, когда покупателю нужно подать документы в банк на рассмотрение возможности кредитования, но никаких оплат по таким договорам покупатель нам не производит. Этот вариант простой, понятный и безопасный.
Если по готовым квартирам все четко и понятно, то схема реализации строящегося жилья выглядит длиннее:
— Другое дело, когда приходится реализовывать строящиеся квартиры. На неготовое жилье мы заключаем с застройщиком договоры долевого строительства. Их застройщик регистрирует в Мингорисполкоме, мы же продаем через заключение договора уступки прав и обязанностей, подписания дополнительного соглашения к договору долевого строительства (меняется дольщик в договоре) и предварительного договора, по которому покупатель рассчитывается с нами за квартиру, —поясняет специалист.
«Не рискуйте, если подрядчик отказывается показывать платежки»
Важно то, что договор уступки и допсоглашение — трехсторонние документы, их подписывает не только подрядчик и покупатель, но и застройщик (что исключает двойные продажи квартир, как в истории с ООО «Светлана»). Мало того, по закону допсоглашение, как и договор долевого строительства, регистрируется в Мингорисполкоме.
— Чтобы избежать проблем в будущем, покупателю следует проверить, рассчитался ли подрядчик за данную квартиру перед застройщиком. Договор долевого строительства, документы, подтверждающие оплату, мы предоставляем по первому требованию покупателя. Если организация отказывается — лучше не рисковать, — предупреждает ведущий юрисконсульт предприятия Татьяна Фурс.
Что же касается реализации квартир с использованием жилищных облигаций, то такие сделки «ИНСЕРВИССТРОЙ» давно не проводил, но опыт был:
—Это было давно, но думаю, что с тех пор не многое изменилось. Можно, как и раньше, покупателю попросить подрядчика показать договор купли-продажи жилищных облигаций, выписку со счета «Депо» (с подписью и печатью банка) о наличии необходимого количества облигаций у подрядчика и соглашение (договор) о строительстве квартиры под это количество облигаций. Т.е удостовериться, есть ли права у подрядчика на этот объект недвижимости. Такой же перечень документов должен быть в итоге у покупателя после сделки, —рассказала Инна Царик. —Мы вообще продаем исключительно те квартиры, на которые у нас есть права и полный расчет перед застройщиком, поэтому не практикуем заключение только предварительных договоров (которые не подлежат гос.регистрации) и по которым в некоторых случаях происходит оплата до 100% стоимости квартиры. В случае с ООО «Светлана» похоже на то, что там были только устные договоренности с застройщиком.
Отличаются ли цены на квартиры от подрядчика и застройщика
Все «жертвы» «Светланы» попали впросак в погоне за дешевизной. Скупая квартиры сильно ниже рынка, люди отдавали деньги, не проверяя ни договоров, ни оплат. Представители «ИНСЕРВИССТРОЙ» большим дисконтом похвастаться не могут, зато уверяют — все покупатели живут в своих квартирах, а не ходят по судам:
— Мы продаем квартиры по рыночной цене, но немного дешевле, чем застройщик. Разница не превышает 50 долларов на «квадрате». Дисконт предоставляем, потому что не можем конкурировать с застройщиком в вопросе рассрочек и кредитных программ от банков-партнеров, — отметила Инна Царик.
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«Мы уже продали не одну сотню квартир. Это безопасно» — генподрядчик домов в «Минск-Мире», с которым застройщик расплачивается квартирами
На днях Onliner.by написал о вопиющем: 39 семей из Минска хотели купить квартиру подешевле, а остались и без денег, и без жилья. Все они стали жертвами ООО «Светлана»....
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