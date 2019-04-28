ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валюты и депозиты: в чем белорусы предпочитают хранить деньги

29.04.2019 17:53 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Свои сбережения белорусы хранят не только в стеклянных банках или дома под матрасом. По данным Национального банка Республики Беларусь белорусы хранят $7,2 млрд иностранной валюты и еще 6,76 млрд белорусских рублей на депозитах в банках страны.

Заместитель директора департамента розничного бизнеса «Банка Дабрабыт» Вера Януть рассказала, в какой валюте и на какие сроки белорусы предпочитают откладывать сбережения.

Несмотря на взимание подоходного налога с процентов, полученных по банковскому вкладу (депозиту) сроком менее года, белорусы предпочитают размещать денежные средства в белорусских рублях на короткие сроки. По данным Национального банка Беларуси в феврале 2019г. доля таких депозитов в банках страны составила 59,8%.

Также статистика регулятора показывает, что население отдает предпочтение безотзывным вкладам, что вызвано более высоким размером процентных ставок по ним. По данным на февраль 2019 их соотношение составило 4,7 к 1 в пользу безотзывных.

Данные регулятора подтверждаются статистикой «Банка Дабрабыт».

«В начале года доля открытых отзывных вкладов во всех валютах составила 14,2% от общего количества, а доля безотзывных, соответственно, 85,8%, – отмечает Вера Януть. – Прежде всего это обусловлено тем, что доходность по безотзывным вкладам значительно выше, а доверие населения к данным видам вкладов растет».

Исходя из приведенной статистики за январь, можно сделать вывод: вкладчики банка отдают предпочтение открытию безотзывных вкладов как в национальной валюте, так и в иностранных валютах (доллары, евро, российские рубли). 

На год и меньше 3 месяцев: самые популярные сроки вкладов

Если говорить о сроках вкладов в белорусских рублях, то наиболее востребованы по данным Нацбанка безотзывные депозиты со сроками до 3 месяцев (30,5%) и свыше 1 года (33,8%). Что касается валютных депозитов, то тут более равномерное распределение: отзывные вклады до года предпочитают 30,3% вкладчиков, безотзывные свыше 1 года – 28,9% вкладчиков.

«Наибольшее предпочтение вкладчики банка отдают безотзывным вкладам в белорусских рублях на срок свыше 1 года (34,75%) и безотзывным вкладам в иностранной валюте на тот же срок (13,46%), – отмечает Вера Януть. – Этому содействует Декрет президента, согласно которому проценты по вкладам в белорусских рублях на срок свыше 1 года, а в иностранной валюте – на срок свыше двух лет, не облагаются подоходным налогом».

Интересный момент: если в рублевых депозитах люди предпочитают безотзывные вклады (82,4%) из-за более высоких ставок, то в валютных депозитах ситуация не такая однозначная – по данным Нацбанка 44% валютных депозитов составляют отзывные вклады.

«В нашем банке ситуация иная: почти 38% вкладов – это безотзывные депозиты в иностранной валюте, – поясняет Вера Януть. – Но в целом по стране такая ситуация объясняется тем, что население «накапливает» нужную сумму на дорогостоящую покупку (квартира, автомобиль, дача и т.д.). В таких случаях деньги могут понадобиться в любой момент, что и склоняет людей открывать отзывные вклады».

Новых вкладов больше в валюте

По данным Нацбанка ежемесячно объем новых открываемых валютных вкладов примерно в 2 раза больше рублевых: 545,1 млн рублей против $483,5 млн (1041,4 млн рублей в эквиваленте) за февраль этого года.

«В нашем банке наблюдается та же тенденция: 50,6% вкладов открывается в иностранной валюте, а 49,4% – в национальной, – отмечает Вера Януть. – Хотя ситуация порой очень изменчива и большую роль играет сезонность».

Эксперт отмечает, что пока прогнозы делать рано, но экономическая ситуация в стране и меры регулятора по укреплению белорусского рубля будут способствовать росту доли новых депозитов в национальной валюте.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свои сбережения белорусы хранят не только в стеклянных банках или дома под матрасом. По данным Национального банка Республики Беларусь белорусы хранят $7,2 млрд...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Эксперт бизнес-союза: Слова министра ЖКХ не находят подтверждения в проекте закона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика