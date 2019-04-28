Валюты и депозиты: в чем белорусы предпочитают хранить деньги

Свои сбережения белорусы хранят не только в стеклянных банках или дома под матрасом. По данным Национального банка Республики Беларусь белорусы хранят $7,2 млрд иностранной валюты и еще 6,76 млрд белорусских рублей на депозитах в банках страны.

Заместитель директора департамента розничного бизнеса «Банка Дабрабыт» Вера Януть рассказала, в какой валюте и на какие сроки белорусы предпочитают откладывать сбережения.

Несмотря на взимание подоходного налога с процентов, полученных по банковскому вкладу (депозиту) сроком менее года, белорусы предпочитают размещать денежные средства в белорусских рублях на короткие сроки. По данным Национального банка Беларуси в феврале 2019г. доля таких депозитов в банках страны составила 59,8%.

Также статистика регулятора показывает, что население отдает предпочтение безотзывным вкладам, что вызвано более высоким размером процентных ставок по ним. По данным на февраль 2019 их соотношение составило 4,7 к 1 в пользу безотзывных.

Данные регулятора подтверждаются статистикой «Банка Дабрабыт».

«В начале года доля открытых отзывных вкладов во всех валютах составила 14,2% от общего количества, а доля безотзывных, соответственно, 85,8%, – отмечает Вера Януть. – Прежде всего это обусловлено тем, что доходность по безотзывным вкладам значительно выше, а доверие населения к данным видам вкладов растет».

Исходя из приведенной статистики за январь, можно сделать вывод: вкладчики банка отдают предпочтение открытию безотзывных вкладов как в национальной валюте, так и в иностранных валютах (доллары, евро, российские рубли).

На год и меньше 3 месяцев: самые популярные сроки вкладов

Если говорить о сроках вкладов в белорусских рублях, то наиболее востребованы по данным Нацбанка безотзывные депозиты со сроками до 3 месяцев (30,5%) и свыше 1 года (33,8%). Что касается валютных депозитов, то тут более равномерное распределение: отзывные вклады до года предпочитают 30,3% вкладчиков, безотзывные свыше 1 года – 28,9% вкладчиков.

«Наибольшее предпочтение вкладчики банка отдают безотзывным вкладам в белорусских рублях на срок свыше 1 года (34,75%) и безотзывным вкладам в иностранной валюте на тот же срок (13,46%), – отмечает Вера Януть. – Этому содействует Декрет президента, согласно которому проценты по вкладам в белорусских рублях на срок свыше 1 года, а в иностранной валюте – на срок свыше двух лет, не облагаются подоходным налогом».

Интересный момент: если в рублевых депозитах люди предпочитают безотзывные вклады (82,4%) из-за более высоких ставок, то в валютных депозитах ситуация не такая однозначная – по данным Нацбанка 44% валютных депозитов составляют отзывные вклады.

«В нашем банке ситуация иная: почти 38% вкладов – это безотзывные депозиты в иностранной валюте, – поясняет Вера Януть. – Но в целом по стране такая ситуация объясняется тем, что население «накапливает» нужную сумму на дорогостоящую покупку (квартира, автомобиль, дача и т.д.). В таких случаях деньги могут понадобиться в любой момент, что и склоняет людей открывать отзывные вклады».

Новых вкладов больше в валюте

По данным Нацбанка ежемесячно объем новых открываемых валютных вкладов примерно в 2 раза больше рублевых: 545,1 млн рублей против $483,5 млн (1041,4 млн рублей в эквиваленте) за февраль этого года.

«В нашем банке наблюдается та же тенденция: 50,6% вкладов открывается в иностранной валюте, а 49,4% – в национальной, – отмечает Вера Януть. – Хотя ситуация порой очень изменчива и большую роль играет сезонность».

Эксперт отмечает, что пока прогнозы делать рано, но экономическая ситуация в стране и меры регулятора по укреплению белорусского рубля будут способствовать росту доли новых депозитов в национальной валюте.