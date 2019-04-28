ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Силовики задержали гендиректора «Белтелекома»

29.04.2019 18:13 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Правоохранительными органами задержан генеральный директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов. Об этом TUT.BY сообщили четыре информированных источника.


Фото с сайта «Белтелеком»

«Он был задержан около недели назад. Повод традиционный — коррупция», — сказал собеседник.

В приемной руководителя «Белтелекома» сообщили, что Сергей Иванович с прошлой недели находится на больничном.

В КГБ не подтвердили и не опровергли информацию о задержании Сиводедова.

Мобильный Сиводедова недоступен. Последний раз он заходил в viber 19 апреля.

Сергей Сиводедов родился 31 декабря 1966 года в Докшицком районе Витебской области. В 1988 году окончил Минский радиотехнический институт, в 2010 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Трудовую карьеру начал в 1988 году, когда был принят на работу инженером в строительно-монтажное управление треста «Белсвязьстрой». В «Белтелекоме» трудился с 1 декабря 1995 года. Прошел путь от инженера технического управления до заместителя гендиректора по техническим вопросам. На должность руководителя монополии назначен 31 марта 2014 года. Это произошло после того, как экс-глава БТК Сергей Попков стал министром связи и информатизации страны.

Крупнейший оператор электросвязи в Беларуси «Белтелеком» включает 9 филиалов и 3 производства. На госпредприятии работают свыше 16,5 тыс. человек. Бренд-портфель компании складывается из бренда «Белтелеком», которым представлена голосовая связь, передача данных, хостинг и ряд других услуг, а также брендов byfly (высокоскоростной доступ в интернет), ZALA (интерактивное, эфирное и интернет-телевидение) и ЯСНА (пакеты услуг).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В приемной руководителя «Белтелекома» сообщили, что Сергей Иванович с прошлой недели находится на больничном.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Валюты и депозиты: в чем белорусы предпочитают хранить деньги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика