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Делегация "Белнефтехима" продолжит в Москве переговоры по нефти 30 апреля

29.04.2019 18:09 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация концерна "Белнефтехим" 30 апреля продолжит в Москве переговоры по урегулированию ситуации с поставками некачественной нефти из России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Сегодня делегация "Белнефтехима" во главе с заместителем председателя концерна Владимиром Сизовым проводит на базе Минэнерго РФ встречу с участием российских нефтяных компаний. "Во вторник переговоры будут продолжены", - сообщили в концерне.

Ранее в "Белнефтехиме" проинформировали, что чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" в Беларусь еще не поступила. НПЗ по-прежнему работают на сниженной производственной загрузке. Концерном и организациями ведется ежедневный учет недополученных доходов из-за снижения загрузки НПЗ, приостановки экспорта нефтепродуктов, ремонта оборудования и других мер, принятых из-за поставки некачественной нефти.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. В настоящее время Польша и Украина прекратили транзит нефти. 26 апреля в Минске прошли переговоры с участием Беларуси, России, Украины и Польши по урегулированию ситуации с некачественной российской нефтью.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация концерна "Белнефтехим" 30 апреля продолжит в Москве переговоры по урегулированию ситуации с поставками некачественной нефти...
 
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