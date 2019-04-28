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Еще один близкий Андрей. Задержан заместитель госсекретаря Совета безопасности
29.04.2019 18:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники КГБ Беларуси задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Об этом сообщает «
По словам собеседников, ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.
Андрей Втюрин родился в Пензе в 1971 году и окончил Саратовское высшее военное училище МВД России. Почти 20 лет проработал в Службе безопасности президента Беларуси. Из них семь лет — с 2007-го по 2014-й — на посту руководителя. Затем Александр Лукашенко назначил Втюрина заместителем госсекретаря Совета безопасности.
Интересно, что за последний месяц предъявлены претензии уже второму человеку из ближнего окружения президента. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении первого вице-президента Национального олимпийского комитета Андрея Асташевича, который
Любопытно, что Втюрин, как и Асташевич, входил в оргкомитет по подготовке проведения Европейских игр в Минске. «Их дела не связаны между собой», — сказал собеседник.
В пресс-службе КГБ отказались комментировать информацию о задержании Андрея Втюрина.
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За последний месяц предъявлены претензии уже второму человеку из ближнего окружения президента. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношение первого...
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