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Еще один близкий Андрей. Задержан заместитель госсекретаря Совета безопасности

29.04.2019 18:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники КГБ Беларуси задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Об этом сообщает «Наша Нiва» со ссылкой на свои источники. Данную информацию TUT.BY подтвердили знакомые Втюрина.


Фото с сайта vsr.mil.by

По словам собеседников, ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.

Андрей Втюрин родился в Пензе в 1971 году и окончил Саратовское высшее военное училище МВД России. Почти 20 лет проработал в Службе безопасности президента Беларуси. Из них семь лет — с 2007-го по 2014-й — на посту руководителя. Затем Александр Лукашенко назначил Втюрина заместителем госсекретаря Совета безопасности.

Интересно, что за последний месяц предъявлены претензии уже второму человеку из ближнего окружения президента. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении первого вице-президента Национального олимпийского комитета Андрея Асташевича, который много лет играл в хоккей в одной тройке с Лукашенко. Вскоре после появления данной информации Асташевича в НОК сменил Виктор Лукашенко.

Любопытно, что Втюрин, как и Асташевич, входил в оргкомитет по подготовке проведения Европейских игр в Минске. «Их дела не связаны между собой», — сказал собеседник.

В пресс-службе КГБ отказались комментировать информацию о задержании Андрея Втюрина.

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Теги: Минск
 
 
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За последний месяц предъявлены претензии уже второму человеку из ближнего окружения президента. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношение первого...
 
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