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Лидию Ермошину удивила победа Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине
30.04.2019 08:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину удивила победа шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине. Об этом она заявила в интервью БелаПАН.
По словам Ермошиной, она не ожидала такого исхода избирательной кампании, когда принимала участие в наблюдении за первым туром голосования в Украине. «В определенном плане итог украинских выборов удивил. Я не думала, что безоглядно такое количество граждан Украины отдаст голоса Зеленскому и что в обществе существует такой запрос на перемены. Потому что в ходе наблюдения мы общались с разными людьми и, может быть, так совпало, но казалось, что у господина Порошенко достаточно много сторонников», — пояснила глава ЦИК.
Ранее Ермошина заявляла журналистам, что у нее остались «самые позитивные впечатления» от наблюдения за первым туром президентских выборов в Украине. Избирательную кампанию в соседней стране она назвала безукоризненной, но при этом заявила, что ничего не взяла бы из украинского опыта для использования в Беларуси. «Это совершенно уже другие традиции. У нас нет такого количества профессиональных людей, которые смогли бы организовать те процедуры, которые прописаны», — сказала тогда Ермошина.
В свою очередь Александр Лукашенко
Комментируя мнение о том, что голосование за Зеленского многими оценивается как протестное, Лукашенко тогда отметил: «Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать,
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«Потому что в ходе наблюдения мы общались с разными людьми и, может быть, так совпало, но казалось, что у господина Порошенко достаточно много сторонников», -...
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