Качественную нефть ожидают в Беларуси в первых числах мая

Министерство энергетики России обозначило сроки поступления на белорусские НПЗ качественной российской нефти.

В российском ведомстве отметили, что нефть, которая полностью отвечает требованиям техрегламента, поступила на границу Беларуси в 17 часов 29 апреля. Ее поступление на Мозырский НПЗ ожидается 2-3 мая, передает ТАСС .

Также сообщается, что 30 апреля в Будапеште пройдут переговоры по локализации загрязненной российской нефти из нефтепровода «Дружба».

В переговорах примут участие представители ОАО «Транснефть» (Россия), АО «Транспетрол» (Словацкая Республика), АО «МОЛ» (Венгрия) и словацкий НПЗ «Словнафт», АО «Укртранснафта».

Накануне «Белнефтехим» сообщил о том, что в нефтепроводах Беларуси по-прежнему находится грязная нефть.

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.