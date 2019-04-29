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Качественную нефть ожидают в Беларуси в первых числах мая

30.04.2019 09:38 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство энергетики России обозначило сроки поступления на белорусские НПЗ качественной российской нефти.

В российском ведомстве отметили, что нефть, которая полностью отвечает требованиям техрегламента, поступила на границу Беларуси в 17 часов 29 апреля. Ее поступление на Мозырский НПЗ ожидается 2-3 мая, передает ТАСС.

Также сообщается, что 30 апреля в Будапеште пройдут переговоры по локализации загрязненной российской нефти из нефтепровода «Дружба».

В переговорах примут участие представители ОАО «Транснефть» (Россия), АО «Транспетрол» (Словацкая Республика), АО «МОЛ» (Венгрия) и словацкий НПЗ «Словнафт», АО «Укртранснафта».

Накануне «Белнефтехим» сообщил о том, что в нефтепроводах Беларуси по-прежнему находится грязная нефть.

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Беларусь оценила ущерб от плохой российской нефти в сто миллионов долларов. Российская компания «Транснефть» рассказала, что стало причиной поступления грязной нефти по нефтепроводу «Дружба»: загрязнение могло произойти умышленно. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко расследование инцидента.

 
 
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Министерство энергетики России обозначило сроки поступления на белорусские НПЗ качественной российской нефти.
 
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