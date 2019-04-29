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Качественную нефть ожидают в Беларуси в первых числах мая
30.04.2019 09:38 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство энергетики России обозначило сроки поступления на белорусские НПЗ качественной российской нефти.
В российском ведомстве отметили, что нефть, которая полностью отвечает требованиям техрегламента, поступила на границу Беларуси в 17 часов 29 апреля. Ее поступление на Мозырский НПЗ ожидается 2-3 мая, передает
Также сообщается, что 30 апреля в Будапеште пройдут переговоры по локализации загрязненной российской нефти из нефтепровода «Дружба».
В переговорах примут участие представители ОАО «Транснефть» (Россия), АО «Транспетрол» (Словацкая Республика), АО «МОЛ» (Венгрия) и словацкий НПЗ «Словнафт», АО «Укртранснафта».
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Министерство энергетики России обозначило сроки поступления на белорусские НПЗ качественной российской нефти.
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