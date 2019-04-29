Сколько денег вложили в Беларусь инвесторы из Польши

Источник материала: Tut.by

Соседняя Польша — один из важнейших торговых и инвестиционных партнеров Беларуси. Выясняем: как выстраивались деловые отношения Минска и Варшавы, и насколько глубоко проник польский капитал в белорусскую экономику.



Фото с сайта planetofhotels.com

История экономических отношений между двумя странами делится на несколько периодов.

Первый — «доеэсовский», когда польский рынок играл ключевую роль для зарождающегося белорусского бизнеса и являлся для него важнейшим источником первоначального накопления капитала.

Польша и сегодня остается важнейшим участником так называемой приграничной торговли, обеспечивая работой и заработком несколько десятков тысяч белорусов из Брестской и Гродненской областей.

Второй этап начался в 2004 году после вступления Польши в состав Евросоюза. Как плацдарм для продвижения товаров и услуг на этот рынок, она привлекла сначала предприятия валообразующих белорусских отраслей (нефтепереработки и нефтехимии), а потом успешные частные компании. Формирование Евразийского экономического пространства становится отправной точкой для третьего этапа в экономических взаимоотношениях двух стран. Для него характерен всплеск интереса польских инвесторов к организации производств на территории Беларуси. Некоторая политическая и экономическая либерализация, наблюдающаяся в Беларуси в последние годы, привела к рекордным показателям товарооборота и росту числа новых инвестиционных проектов.

Челночные отношения и СЭЗовский интерес

В 1990-е годы организованные и неорганизованные рынки в польских городах становятся главными точками сбыта товаров от белорусских челноков.

Базар в Белостоке в районе Кальварийской улицы — самая крупная торговая площадка Польши в этот период. Ежедневный оборот только местных обменных пунктов оценивался в 3−4 млн долларов. Белостокские торговые центры, с течением времени вытеснившие неорганизованную торговлю, и сегодня являются самым посещаемыми площадками для выезжающих за рубеж «на закупы» белорусов.

Польша в последние годы занимает 4−5-е место в туристических интересах белорусов (в 2015 году — 75 тыс. человек, в 2018 — 30 тыс.). Но эта страна — абсолютный лидер по числу зарубежных поездок наших сограждан. В начале 2010-х годов этот показатель превышал 3 млн выездов в год. Сейчас он несколько меньше.

Реформирование собственной экономики и в целом жизненного уклада, через который на пути к своему лидерству в восточноевропейском регионе прошла в 1990-е годы Польша, не предполагало активности польских инвесторов в Беларуси. Самый крупный проект, который реализован в этот период, — совместное предприятие «НТТ Бел». Его деятельность не была связана со стагнирующей промышленностью Польши и Беларуси а, наоборот, осуществлялась в одном из самых высокодоходных новых рыночных сегментах — поставке и производстве компьютеров. В «НТТ Бел» инвестировали владелец белорусского многопрофильного холдинга «Таир» Петр Шумилов и пионер компьютеризации Польши Тадеуш Курек.

Поляк начал бизнес еще в советские времена в Сингапуре. После распада восточного блока он вернулся в родную Польшу и в 1989 году вместе с братом Анджеем открыл фирму по торговле компьютерами NTT Systems. В начале 1990-х годов она инвестировала в Украине и Беларуси.

В Беларуси «НТТ Бел» собирала компьютеры под брендом NTT. Пережив расцвет в 1990-е годы, «НТТ Бел» постепенно сократила объемы и в 2010 году была ликвидирована.

В середине 1990-х годов у властей Беларуси, отказавшихся от приватизации и конкуренции, возникла идея привлечения инвесторов в greenfield-проекты путем предоставления им налоговых льгот в рамках свободных экономических зон.

Первая СЭЗ была создана в 1996 году в Бресте.



СЭЗ "Брест", Фото: mybrest.by

В 2002 году появилась СЭЗ в Гродно. Географическое расположение и оживающий после кризиса 1998 года российский рынок, на который прежде всего нацелены СЭЗ, привлекли в них польских инвесторов.

В 2000 году в СЭЗ «Брест» строил мебельную фабрику польский миллионер, владелец компании Black Red White Тадеуш Хмель. Продукция фабрики «БРВ-Брест» была рассчитана на жителей Беларуси, России и других стран постсоветского пространства. На территории Беларуси бизнесмену также принадлежали логистический комплекс и сеть мебельных салонов BRW.

Люблинский юрист Кшиштоф Михал Стемпень в 2001 году зарегистрировал в СЭЗ «Брест» фирму «Инко-Фуд». Главным ориентиром ее деятельности на начальном этапе стал рынок России.

«Инко-Фуд» — крупнейшее частное мясоперерабатывающее производство Беларуси. Во второй половине 2000-х и в 2010-х годах Кшиштоф Михал Стемпень приобрел убыточную птицефабрику «Западная» в Столинском районе и инвестировал в создание собственной сырьевой базы. В середине 2010-х годов бизнесмен купил несколько сельскохозяйственных предприятий в Каменецком районе.

В 2002 году начал бизнес в Бресте Петр Воелькель, основатель Grupa Kapitałowa VOX, в которую вошли предприятия по выпуску мебели, профилей из ПВХ, дверей и полов. Компания «Профили Вокс» производила внутренние и наружные облицовочные стены, панели и плинтусы и в рамках группы реализовывала их на рынках Европейского союза, Восточной Европы, Азии и Северной Африки.

В СЭЗ «Гродноинвест» в 2002 году открыла мясоперерабатывающий завод «Квинфуд» белостокская компания Mispol. В начале 2010-х годов в это предприятие вложила деньги инвестиционная группа NDX Energija, принадлежащая литовскому миллиардеру, основному хозяину сети Maxima Нериюсу Нумавичюсу.

Несколько проектов в первой волне польского инвестиционного интереса к Беларуси были реализованы вне рамок свободных экономических зон.

С 2003 года на белорусском рынке присутствует Группа компаний Sniezka. Ее владельцам принадлежит расположенный в Жодино завод «Снежка БелПол», который выпускает эмульсионные и масляно-фталевые краски и шпатлевочные массы.

В 2004 году совместный проект с «Пинскдревом», которым руководил Лоран Аринич, пытался реализовать польский мебельщик Марек Карван. Его Adriana являлась крупным поставщиком мягкой мебели для магазинов IKEA и каталога OTTO. На базе Пинской мебельной фабрики партнеры создали совместное предприятие «Пинскдрев-Адриана». Однако сотрудничество не получило развития из-за проблем у польского инвестора.

Несмотря на эти проекты, объем прямых польских инвестиций в экономику Беларуси был сравнительно невысок. В 2000 году их сумма составила 3,3 млн долларов (1,1% от всего объема привлеченных средств). В 2005 году поляки вложили в Беларусь 7,3 млн долларов, но это всего 1,6% от общей суммы инвестиций.

Важную роль в развитии экономических коммуникаций между странами играла политическая ситуация в Беларуси. В этот период Варшава являлась одним из самых последовательных сторонников жесткого курса в отношении установившегося в 1994 году режима в Беларуси. Она поддерживала оппозиционные движения, создала и финансировала телеканал «Белсат», на ее территории находили убежище сотни противников Александра Лукашенко и в их числе — немало белорусских бизнесменов.

Евросоюзовский рывок

В мае 2004 года Польша в рамках самого масштабного расширения стала членом Евросоюза. Это привело к интенсификации торговых отношений между странами, вызванной стремлением белорусских компаний использовать Польшу как трамплин для выхода на рынок Евросоюза.

По итогам 2004 года товарооборот между странами впервые превысил 1 млрд долларов (1,2 млрд долларов). В 2007 году он был уже выше 2 млрд долларов (2,045 млрд долларов), а в 2008 году приблизился к 3 млрд долларов (2, 952 млрд долларов). Все это время (вплоть до 2010 года) экспорт Беларуси превышал импорт. Только в 2010 году Беларусь получила отрицательное сальдо в торговле с соседней страной. На положительный для себя результат в товарообороте с Польшей Минск вышел вновь только в 2018 году (1,344 млрд против 1,206 млрд долларов).

На этот период пришлась вторая волна польских инвестиций в экономику Беларуси, которая практически прекратилась в конце 2010 года — после выборов президента, закончившихся массовыми арестами его противников и введением экономических санкций в отношении Минска.

В 2007 году основатель польской IT-компании Ericpol Ян Смелы открыл в Бресте офис. В 2015 году бизнесмен продал часть бизнеса, включая офисы в Польше и Украине, шведскому концерну Ericsson, но белорусский бизнес остался в управлении принадлежащей ему группы Epol. Белорусская компания в 2016 году была реорганизована в «Эполь Софт».

В 2008 году белорусский рынок привлек внимание одного из самых богатых польских бизнесменов, фигуранта списка миллиардеров Forbes Лешека Чарнецкого.

Его Geting Holding приобрел небольшой «Сомбелбанк», из которого вырос крупный игрок (в первую очередь, на розничном рынке) «Идея Банк». В 2015 году «Идея Банк» поглотил Белорусский банк малого бизнеса, которым владели западноевропейские институциональные инвесторы. Лешек Чарнецкий инвестировал также в местную недвижимость — в 2014 году «Идея Банк» стал владельцем офисного комплекса «Азимут».

Одновременно с Лешеком Чарнецким вышел на рынок польский производитель резинотехнических изделий Sanok Rubber Company. В СЭЗ «Брест» компания открыла фабрику «Стомил Санок БР», которая выпускает резиновые формы для бытовой техники и уплотнители EPDM для светопрозрачных систем и конструкций.

Владельцы лодзинской Group Atlas, специализирующейся на выпуске строительных материалов, в 2009 году в рамках расширения бизнеса в восточноевропейском регионе приобрели контрольный пакет гродненского частного производителя сухих строительных смесей «Тайфун». В 2011 году на польские инвестиции в Гродно был построен новый завод, в 2014—2015 годах введены в эксплуатацию новые мощности по выпуску перлитового песка и кровельных материалов.

В 2009 году в Беларусь инвестировала компания CTL Logistics. Вместе с одним из крупнейших белорусских экспортеров оружия «Белспецвнештехника» она создала компанию «Белпольлогистикс», которая управляла грузовым терминалом «Бакуны» под Гродно. Терминал специализируется на перегрузке, складировании и экспедировании каменного угля, кокса, руды, лесоматериалов и другой продукции.

В 2010 году первый подряд на территории Беларуси получила строительная компания Unibep, входящая в топ-100 крупнейших компаний Польши. Польские строители под польский кредит возвели к чемпионату мира по хоккею в Минске, который проводился в 2014 году, гостиницу «Виктория». В последующем Unibep выступил генподрядчиком по возведению в Гродно торгового центра, в Минске — теннисного центра на базе ФОК «Серебрянка», в Оршанском районе — логистического комплекса.

В этот период велись переговоры по реализации самого крупного польского инвестиционного проекта на территории Беларуси — строительства угольной электростанции в Зельве. Договор с компанией Kulchik Holding, принадлежащей самому богатом поляку мира Яну Кульчику, был подписан в 2008 году на Белорусском инвестиционном форуме в Лондоне. Проект оценивался в 1,3 млрд долларов.

В 2010 году Kulchik Holding подписал два соглашения с «Гродноэнерго». Первое касалось строительства электростанции в Зельве мощностью 920 МВт, второе — сооружения трансграничной линии электропередач напряжением 400 кВт, соединяющей белорусскую электроподстанцию «Россь» с польской энергетической системой. Но из-за маркетинговых разногласий на фоне экономического кризиса, а также политической и экономической изоляции, в которой после выборов 2010 года оказался Минск, Ян Кульчик вышел из проекта.

Евразийский бум

Третий всплеск взаимного интереса связан с созданием Евразийского экономического пространства и в целом с либерализацией политической и экономической ситуации в Беларуси.

Прежде всего он проявляется в росте прямых инвестиций из Польши в белорусскую экономику, а также активизировавшимся, в первую очередь, в сфере высоких технологий, обратным процессом.

В 2014 году доля прямых инвестиций, пришедших из Польши в Беларусь, составляла всего 1,3%. Соседи занимали восьмое место среди главных поставщиков ресурсов для восстанавливающейся белорусской экономики. В 2015 году польские компании инвестировали в Беларусь 191,3 млн долларов, их доля — 2,6% — повторение лучшего показателя за историю в 2006 году. Польша вышла на четвертое место после Кипра, России и Великобритании.

В 2016 году доля увеличивается до 2,7% от совокупного объема привлеченных прямых инвестиций, а в 2017 году достигла рекордного показателя в 4,2%. В 2017 году с 316,9 млн долларов ресурсов Польша вновь заняла четвертое место после России, Великобритании и Кипра.

Среди самых крупных проектов, реализованных с участием польского капитала, выделяется гомельская фабрика «Делком40». В нее в 2015 году инвестировали одни из самых богатых людей Польши, владельцы мебельных компаний Com.40 и Correct Богдан и Эльжбета Качмарек. Они также владеют брендом джинсовой одежды Big Star, которому принадлежат сотни магазинов, в том числе, по франшизе в нескольких городах Беларуси.

Польские мебельщики активно работают в сморгонском мебельном кластере. В течение 2018−2019 годов его резидентами стали две крупные компании. Одна из них — Grupa Meblowa Szynaka, которая выпускает мебель для дома: гостиные, столовые, спальни, детские комнаты и кабинеты. Вторая — Gabi Group, которая планирует производить на белорусском предприятии мебель для сети IKEA и пеллеты.

Логистический терминал на территории СЭЗ «Гродноинвест» хочет ввести в эксплуатацию крупный европейский оператор, польская компания OT Logistics. Он будет специализироваться на обработке сыпучих грузов, крупногабаритных грузов и их перегрузке с колеи западного и восточного стандарта. OT Logistics, находящаяся под контролем фонда прямых инвестиций I Fundusz Mistral, является одним из главных перевозчиков на внутренних водных путях Польши (работает также в Германии). Компания эксплуатирует речные терминалы во Вроцлаве и в Крувниках, морские на Балтике и имеет собственный флот из почти 800 судов.

В прошлом году была закрыта крупнейшая сделка с участием польского капитала на розничном рынке Беларуси. Польский ретейлер CDRL, созданный в 2003 году Мареком Дворчаком и Томашем Пжибилой для торговли детской одеждой, стал владельцем самой крупной аналогичной сети в Беларуси — «Буслiка».

Поляки работают в белорусском сегменте продажи одежды также через продажу франшиз. Одним из знаковых проектов является выход по этой схеме в 2017 году на белорусский рынок польской компании LPP. Ретейлер, который, по версии польского Forbes, занимает третье место среди крупнейших частных компаний Польши, стартует на белорусском рынке в апреле 2017 года с открытия в торговом центре Galleria Minsk магазина бренда Reserved. В течение 2017−2018 годов LPP выводит на белорусский рынок и бренды Cropp, House, Mohito и Sinsay.

Польша — один из мировых центров по разработке информационных продуктов. В Беларуси действует представительство Asseco Group польского миллионера Адама Гураля. Местная дочка продвигает программные решения для банков, финансового сектора, здравоохранения, образования, страхования и других отраслей. В свою очередь белорусские игроки этого рынка активно использует возможности польских программистов. Центры разработок в Польше за последние годы открыли EPAM Systems, Intetics и другие компании.

Крупнейшие польские инвесторы в экономику Беларуси за 1992−2019 гг.

Adriana Мебель (в 2004—2007 гг.) Asseco Group IT Black Red White Мебель CDRL Ретейл Com.40 Мебельная комплектация, ретейл CTL Logistics Логистика Ericpol/Epol IT Gabi Group Мебель Geting Holding Финансы Group Atlas Стройматериалы Grupa Kapitałowa VOX Мебель Grupa Meblowa Szynaka Мебель Incoga/Inco-Food Сельское хозяйство и мясопереработка LPP Ретейл Mispol / NDX Energija Мясопереработка NTT IT (в 1992—2010 гг.) OT Logistics Логистика Sniezka Стройматериалы Sanok Rubber Company Химия Unibep Строительство