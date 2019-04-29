Беларусь за три месяца направила на погашение внешнего долга 539 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2019 года составил 44,1 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом года на 1,3 млрд рублей, или на 2,8%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Внешний госдолг по состоянию на 1 апреля составил 16,6 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%.

В январе-марте Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму 187,2 млн долларов: 157,9 млн долларов — правительства и банков России; 18,6 млн долларов — МБРР; 6,1 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая; 4,6 млн долларов — ЕБРР.

На погашение внешнего госдолга с начала года пошло 539,1 млн долларов, в том числе: 219,4 млн долларов — правительству России; 212,8 млн долларов — Экспортно-импортному банку Китая; 88,3 млн долларов — ЕФСР; 17,1 млн долларов — МБРР; 0,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 апреля года составил 8,7 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,6%.

За январь-март размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 146,1 млн долларов. Погашено валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 87,4 млн долларов и 100 млн рублей.

Напомним, на обслуживание госдолга в 2018 году в бюджете были предусмотрены средства в сумме 2,5 млрд рублей, что на 25,2% выше оценки 2017 года. В 2019 году эти расходы вырастут почти до 3 млрд рублей.