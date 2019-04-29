Пришла пора сажать картофель

Источник материала: Ивьевский край

67% яровых культур посеяно в районе по состоянию на 26 апреля 2019 года. 73% к запланированному засеяли в КСУП "Трабы", 70% площадей засеяли в филиале "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро".



Засеяны полностью посадки под сахарную свеклу, площади под которую в районе займут 1000 га. В филиале "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро" засеяно 700 га, в КСУП "Субботники" - 200 га, в КСУП "Баума" - 100 га.

Предстоит посеять 4225 га кукурузы, засеян 491 га (12%). Больше всего площадей под данную культуру засеяно в КСУП "Трабы" - 21%, меньше всего - в КСУП "Юратишки" - 4%.

Продолжается подкормка озимых зерновых и многолетних трав, питательные вещества внесены на 6864 и 7622 га соответственно ( 84 и 92% от требуемого).

Произведен подсев многолетних трав на 1964 из 2800 га (70%), в том числе бобовых и бобово-злаковых смесей на 1771 га.

Полностью произведена обрезка и обработка садов.

Произведена химпрополка озимых зерновых на 1667 га, в том числе озимой пшеницы - 373 га, озимого тритикале - 1294 га.

Обработано от вредителей 1275 из 2010 га озимого рапса (63%).

Предстоит обработать от болезней 8148 га озимых зерновых культур на зерно и 2010 га озимого рапса на зерно.

Посадка картофеля, пожалуй, самый главный этап посевной кампании для большинства белорусов. Не зря этот корнеплод считается у нас вторым хлебом. По статистике в среднем один житель страны за год съедает более 170 килограммов картофеля. Конечно, сейчас этой культуре отводятся гораздо меньшие по площади участки, чем это было лет 15 назад. Однако популярность ее среди населения не падает.





Картофеля предстоит посадить в районе 345 га, 113 га посажено в филиале "Азот Агро". 15 га будет посажено в КСУП "Субботники", 30 га - в КСУП "Трабы".

В посадке картофеля в районе населенного пункта Ятолтовичи в последние дни работала техника филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро". На посадке картофеля трудился механизатор Дмитрий Станиславович Холяво, обеспечивали семенами картофеля Геннадий Иванович Кучинский и Юрий Иосифович Нехведович.

Картофель сажать по народным приметам следует в то время, когда расцветает мать-и-мачеха, а на березах появляются первые листочки. Как и любую культуру - очень важно посадить картофель в срок. Для картофеля неблагоприятна как поздняя посадка, так и ранняя. В первом случае семенам не будет хватать влаги. Во втором - холодные температуры отрицательно скажутся на всхожести и устойчивости посадок к болезням. Но недостаток влаги становится уже хронической проблемой последних лет. Будем надеяться на лучшее.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.