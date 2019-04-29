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На погашение внешнего долга Беларусь уже потратила полмиллиарда долларов

30.04.2019 12:21 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

За три месяца 2019 года на погашение внешнего госдолга Беларусь направила более, чем полмиллиарда долларов.

Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2019 года составил 44,1 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,3 млрд рублей, или на 2,8%. Об этом сообщает Министерство финансов.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2019 года составил 16,6 млрд долларов США, снизившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%.

В январе-марте 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму 187,2 млн долларов:

- 157,9 млн долларов – правительства и банков РФ;

- 18,6 млн долларов – МБРР;

- 6,1 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая;

- 4,6 млн долларов – ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе-марте 2019 года составило 539,1 млн долларов:

- 219,4 млн долларов – правительство Российской Федерации;

- 212,8 млн долларов – Экспортно-импортный банк Китая;

- 88,3 млн долларов – ЕФСР;

- 17,1 млн долларов – МБРР;

- 0,8 млн долларов США – ЕБРР и СИБ;

- 0,7 млн долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2019 года составил 8,7 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,6%.

За январь-март 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 146,1 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 87,4 млн долларов США и 100 млн рублей.

Напомним, что до 2025 года Беларусь должна погасить по госдолгу сумму, превышающую 23 млрд долларов. Министр финансов Максим Ермолович в ноябре прошлого года рассказал о намерении белорусских властей снизить размер госдолга.

 
 
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За три месяца 2019 года на погашение внешнего госдолга Беларусь направила более, чем полмиллиарда долларов.
 
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