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С 1 мая повышается размер бюджета прожиточного минимума

30.04.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам утверждены на период с 1 мая по 31 июля 2019 года постановлением Министерства труда и социальной защиты от 26 апреля 2019 г. № 16.

С 1 мая повышается размер бюджета прожиточного минимума

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br224,02 (с 1 февраля по 30 апреля 2019 г. – Br216,90).

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

  • трудоспособное население – Br249,98 (ранее – Br240,80);
  • пенсионеры – Br171,38 (ранее – Br166,32);
  • студенты – Br216,97 (ранее – Br210,42);
  • дети в возрасте до трех лет – Br 143,09 (ранее – Br140,25);
  • дети в возрасте от трех до шести лет – Br197,42 (ранее – Br 192,22);
  • дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br242,90 (ранее – Br 235,85).

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры:

  • минимальных трудовых пенсий;
  • социальных пенсий;
  • доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;
  • надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров;
  • пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;
  • государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь.

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