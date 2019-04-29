С 1 мая повышается размер бюджета прожиточного минимума

Источник материала: Полесская правда

Новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам утверждены на период с 1 мая по 31 июля 2019 года постановлением Министерства труда и социальной защиты от 26 апреля 2019 г. № 16.