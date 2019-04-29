С 1 мая повышается размер бюджета прожиточного минимума

Новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам утверждены на период с 1 мая по 31 июля 2019 года постановлением Министерства труда и социальной защиты от 26 апреля 2019 г. № 16.
БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br224,02 (с 1 февраля по 30 апреля 2019 г. – Br216,90).
По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:
трудоспособное население – Br249,98 (ранее – Br240,80);
пенсионеры – Br171,38 (ранее – Br166,32);
студенты – Br216,97 (ранее – Br210,42);
дети в возрасте до трех лет – Br 143,09 (ранее – Br140,25);
дети в возрасте от трех до шести лет – Br197,42 (ранее – Br 192,22);
дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br242,90 (ранее – Br 235,85).
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры:
минимальных трудовых пенсий;
социальных пенсий;
доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;
надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров;
пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;
государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.