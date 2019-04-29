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Обновленные банкноты Br5 и Br10 будут введены в обращение с 20 мая

30.04.2019 12:42 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Обновленные банкноты Br5 и Br10 будут введены в обращение с 20 мая
Фото из архива

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом Br5 и Br10 2019 года выпуска будут введены в обращение с 20 мая 2019 года. Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка Беларуси от 24 апреля 2019 года №183 в рамках проводимых мероприятий по замене выводимых из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса находящихся в обращении банкнот, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом Br5 и Br10 усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом Br5 и Br10 2019 года выпуска будут введены в обращение с 20 мая 2019 года. Соответствующее...
 
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