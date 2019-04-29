Рапота: Предполагаю, что Союзный договор России и Беларуси не будут радикально менять

Источник материала: Tut.by

Правительства Беларуси и России в рамках рабочей группы по развитию интеграции сейчас анализируют, что из Союзного договора можно реализовать, не меняя текст, а для чего его может понадобиться обновить. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, выступая на экспертном семинаре в Москве.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обращаясь к белорусским и российским экспертам в зале, Рапота сказал, что находится в затруднении:

— Если бы здесь были одни россияне, я бы говорил о том, что отношения с СНГ декларируется как приоритетная тема в нашей [внешней] политике. А дальше я бы говорил о том, что на практике эта приоритетность мало чем подтверждается. Если бы это была белорусская аудитория, я бы говорил о том, что Беларусь не полностью использует возможности, которые дает Союзное государство, и потенциал, который существует в Республике Беларусь, для развития торгово-экономических отношений. И для того, чтобы это делать более эффективно, надо, наверное, какие-то поправки делать в своей внешнеэкономической политике.

Рапота напомнил, что сейчас перед правительствами двух стран стоит задача посмотреть на союзный договор и понять, что выполнено, что может быть выполнено в рамках договора, а что может быть выполнено только при изменении документа.

— Сейчас такая аналитическая работа проходит. Идет обмен информацией. Результаты, я надеюсь, мы скоро узнаем. Я предполагаю, что радикальных изменений, особенно — договора [о Союзном государстве], не будет. Там есть краеугольные вещи — с одной стороны создание некой единой государственной структуры, с другой — государства-участники сохраняют суверенитет, флаг, гимн и все признаки суверенного государства.

Советник-посланник посольства Беларуси в Москве Наталья Кислекова отметила, что в российских СМИ сегодня очень много «кричащих заголовков, провокационных вбросов, поверхностных суждений, откровенной банальщины.

По мнению белорусского дипломата, это мешает эффективному диалогу Москвы и Минска и создает «не совсем позитивный фон» для двусторонних отношений.

Начальник отдела Беларуси второго департамента стран СНГ МИД РФ Александр Кондаков в свою очередь заявил, что для России Беларусь — самый надежный стратегический союзник, братское государство.

— Было отмечено, что есть некоторые вбросы в СМИ, ну что же — проблемы в двусторонних отношениях периодически возникают. Они не могут не возникать, потому что связи, особенно в экономике, очень тесные. Но самое главное — что споры решаются.

Семинар «Беларусь и Россия: в поисках эффективной формулы союзничества во времена геополитической турбулентности», который проходит сегодня в Москве, — совместное мероприятие белорусской инициативы «Минский диалог», Российским советом по международным делам и Центром поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия».