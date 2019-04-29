Исследование Mastercard: футбол способствует развитию «умных» городов

По данным нового исследования, футбольные стадионы по всей Европе уже сейчас дают ряд ощутимых преимуществ для экономики, в том числе огромный приток инвестиций в города. В среднем, новые стадионы приносят около 585 млн евро местным экономикам, способствуя улучшению инфраструктуры и росту занятости.

Исследование, проведенное по заказу Mastercard Полом Флетчером, соучредителем Университетского комплекса футбольного бизнеса (University Campus of Football Business), охватило десятки новых и строящихся стадионов в городах-участниках Лиги чемпионов УЕФА. В опросе приняли участие 2000 респондентов*, проживающих вблизи стадионов.

Результаты исследования показали, что к 2060 году в Европе вокруг крупнейших стадионов могут возникнуть целые «умные» города с населением 200 000 и более человек – и все это благодаря объединяющей силе футбола.

Предположительно, центрами «футбольных» городов станут наиболее технологичные стадионы стоимостью более 800 млн евро. Главным в таких населенных пунктах будет развитая инфраструктура – «умный» транспорт, школы, больницы и магазины – возможно, даже собственная полиция.

Выводы исследования Mastercard основаны на статистике по расходам в городах-участниках финала Лиги чемпионов УЕФА за последние 10 лет. Согласно результатам анализа, в период проведения матчей количество транзакций в Лондоне, Милане и Киеве возросли вдвое по сравнению с предыдущим годом. Флетчер совместно со своей исследовательской группой убежден, что рост «футбольных» городов и успех местных команд будут тесно взаимосвязаны.

Первый такой город появится менее чем через 50 лет на неосвоенной территории в 80 минутах езды от второго или третьего по величине аэропорта в одной из европейских стран. По прогнозам аналитиков, локация для строительства будет выбрана в сельской местности, где не развита культура боления за конкретную команду.

Стадионы нового типа будут представлять собой многофункциональный комплекс: отель, университет, общежитие, частный медцентр, музыкальный зал в помещении и на свежем воздухе, а также закрытая спортивная арена для занятий баскетболом, теннисом и боксом. Кроме того, в нём могут располагаться клуб киберспорта, выставочный и конференц-зал.

Реализация такого проекта требует вложений крупных инвесторов, так как скоро футбольных клубов станет меньше, чем желающих владеть ими. Ожидается, что владельцы футбольных клубов (как, например, Роман Абрамович) будут вынуждены создавать новые команды или возрождать старые.

Несмотря на то, что строительство таких масштабов зачастую вызывает протест среди населения, с «футбольными» городами ситуация будет противоположной. Например, Футбольная академия Манчестер Сити принесла городу 6 000 новых домов, а домашний стадион команды Арсенал «Эмирейтс» обеспечил Лондон 3 000 домов, из которых 40% являлись доступным жильём.

Вместе с тем, жилищная политика заметно усложнилась в 2018-2019 годах: более половины опрошенных заявили, что не могут приобрести недвижимость без поддержки программы доступного жилья со стороны местных сообществ – например, в рамках инициатив по строительству стадионов.

«Mastercard выступает спонсором Лиги чемпионов УЕФА на протяжении многих лет. Наша любовь к футболу только растет, и мы видим, насколько этот спорт способствует развитию «умных» городов и сообществ будущего. Порой может показаться, что жизнь болельщиков завязана вокруг их любимого клуба, поэтому идея присоединиться к местной футбольной команде с самого момента её основания станет уникальным опытом для поклонников этой игры!», – комментирует Анна Козловская, вице-президент по коммуникациям Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков.

Исследование влияния футбола на «умные» сообщества показало, что футбол обладает огромной объединяющей силой. Практически каждый пятый (17%) опрошенный заявил, что чувство сплоченности с людьми в них вызывает футбол, и только один из десяти (10%) назвал религию в качестве объединяющего фактора. Кроме того, 21% респондентов сообщили, что футбол – наиболее часто обсуждаемая тема разговора в местных пабах.

Пол Флетчер, автор исследования – профессиональный футболист с 16-летним стажем, обладатель Ордена Британской империи. Он считается одним из главных экспертов по строительству стадионов в Европе. Ранее он занимал должность исполнительного директора стадиона Рибок Стэдиум в Болтоне, МакАльпин Стэдиум в Хаддерсфилде, а также коммерческого директора стадиона Уэмбли.

Пол Флетчер, соучредитель Университетского комплекса футбольного бизнеса: «Футбол – любимый спорт миллионов людей по всему миру, и наше исследование показало, насколько велико его влияние на развитие сообществ и процветание городов. Футбол должен находиться в самом центре города, а не на окраине в десятках километров – по-другому и быть не может».

Справка

В исследовании Mastercard приняли участие 2000 респондентов. Пол Флетчер дал новому городу название «Ассок» – отсылка к формальному англоязычному названию игры Association Football, или soccer, которое подчёркивает отличие футбола от регби.

Об Университетском комплексе футбольного бизнеса

УКФБ – первое в мире учреждение в сфере высшего образования, предлагающее университетский диплом от знаменитых университетских комплексов, в центре которых расположены стадионы Уэмбли и Этихад. УКФБ предлагает прогрессивные методы квалификационной подготовки, позволяющие развивать карьеру в сфере футбола, а также открывает возможности для всех желающих связать свою карьеру с глобальным многомиллиардным сектором рынка.