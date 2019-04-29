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Румас: нужно разобраться с причинами роста в ЕАЭС количества препятствий в торговле

30.04.2019 13:34 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Румас: нужно разобраться с причинами роста в ЕАЭС количества препятствий в торговле
Сергей Румас

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе нужно разобраться с причинами роста количества препятствий в торговле, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Важно повысить продуктивность работы по устранению барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза. Нужно разобраться с причинами роста количества препятствий в торговле, особенно барьеров, считающихся нарушением права союза. В чем они - в несовершенстве нашего договора (о создании ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА) или в правовом нигилизме отдельных государств - членов?" - сказал Сергей Румас.

По мнению главы белорусского правительства, в преддверии юбилейной даты - пятилетия со дня подписания Договора о ЕАЭС - очень важно оценить результаты проделанной работы. "За этот период сделано немало: приняты нормативные акты, обеспечивающие начало функционирования ЕАЭС, совершенствуют свою работу органы управления и координации, проделана работа по укреплению экономических отношений "пятерки" с третьими странами", - считает премьер-министр.

Вместе с тем нельзя забывать и о ряде пока еще нерешенных проблем, отметил глава правительства. "Напомню, что в качестве ключевой цели создания Евразийского экономического союза обозначено формирование эффективного внутреннего рынка государств-членов c обеспечением всех четырех свобод. И на этом пути нам еще предстоят сложные задачи. Среди них - формирование к 2025 году общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов", - отметил Сергей Румас.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе нужно разобраться с причинами роста количества препятствий в торговле, заявил премьер-министр...
 
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