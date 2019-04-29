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Комиссия по содействию занятости работает на селе

30.04.2019 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Комиссия по содействию занятости работает на селе

Состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения района. Проходило оно в Волынецком сельском Совете депутатов. 

Начиная заседание, руководитель комиссии, председатель районного Совета депутатов И.Ф. Козел отметила, что работа с не занятыми в экономике трудоспособными гражданами ведётся постоянно, и в каждом конкретном случае применяется индивидуальный подход. Любой житель района, столкнувшийся с проблемой трудоустройства или по объективным причинам находящийся в трудной жизненной ситуации, может обратиться за разъяснениями и помощью. Уже есть результаты, когда люди получили работу, оформили ремесленную деятельность или уплатили единый налог и оказывают различные услуги населению, занялись ведением личного подсобного хозяйства или развитием агроэкотуризма. Выездные заседания помогают разобраться в ситуации на местах и помочь конкретному человеку.
В Волынецком сельском Совете депутатов в базе данных находится 14 не занятых в экономике трудоспособных граждан. Председатель сельисполкома Н.П. Липовская рассказала, что в 34 населённых пунктах сельсовета проживает 1800 человек, градообразующими предприятиями являются ОАО «Прудинки» и «Антоново-Агро». Недавняя ликвидация Волынецкого ПМС привела к высвобождению 180 работников. Одни нашли работу за пределами страны в России, Польше, другие трудоустроились на местах.
На заседание пришло 9 человек, находящихся в базе данных, члены комиссии провели разъяснительную работу с каждым из них. Остановились на положениях законодательства по исключению из списка не занятых в экономике. Некоторым предложили обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома за предоставлением рабочего места.
Такая работа продолжится и, как и прежде, будет иметь индивидуальный подход. В комиссию по-прежнему можно сообщать об изменениях своего статуса, обращаться за содействием в трудоустройстве, уточнить, попали ли вы в списки, прислать копии трудовых договоров, если работаете за пределами страны.
За разъяснениями и помощью обращайтесь по телефонам: 6-79-02, 5-13-16 или на адрес электронной почты: dekret3vdv@vitebsk.by.

 
 
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