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Комиссия по содействию занятости работает на селе
30.04.2019 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения района. Проходило оно в Волынецком сельском Совете депутатов.
Начиная заседание, руководитель комиссии, председатель районного Совета депутатов И.Ф. Козел отметила, что работа с не занятыми в экономике трудоспособными гражданами ведётся постоянно, и в каждом конкретном случае применяется индивидуальный подход. Любой житель района, столкнувшийся с проблемой трудоустройства или по объективным причинам находящийся в трудной жизненной ситуации, может обратиться за разъяснениями и помощью. Уже есть результаты, когда люди получили работу, оформили ремесленную деятельность или уплатили единый налог и оказывают различные услуги населению, занялись ведением личного подсобного хозяйства или развитием агроэкотуризма. Выездные заседания помогают разобраться в ситуации на местах и помочь конкретному человеку.
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> Состоялось очередное заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения района. Проходило оно в Волынецком сельском Совете...
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