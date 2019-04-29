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Экс-глава МИД Беларуси упрекнул в непрофессионализме и посла России, и белорусских дипломатов

30.04.2019 14:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший министр иностранных дел Беларуси Иван Антонович (1997−1998) призвал не ходить по кругу в отношениях с Россией и сделать следующий шаг в интеграции — создать общий парламент вместо сегодняшнего парламентского собрания Союза Беларуси и России. Такое заявление Антонович сделал на экспертном семинаре в Москве.


Иван Антонович в 2015 году в МИД Беларуси. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Экс-глава МИД считает 20 лет существования союза Беларуси и России «колоссальным геополитическим успехом». Вместе с тем, Антонович добавил, что взаимные обвинения сторон наносят вред репутации белорусско-российских отношений в общественном мнении.

Он прокомментировал недавний обмен острыми заявлениями между белорусским МИД и российским послом Михаилом Бабичем.

— Тут никого нельзя оправдать. Раньше на отдельные критические высказывания белорусского лидера массово и резко реагировала российская печать. Сейчас в дело вступили дипломаты. Я думаю, что вновь назначенный российский посол не владеет дипломатической терминологией.

Антонович считает «грубейшей ошибкой» Михаила Бабича рассказывать, что дала Россия Беларуси, но не подсчитать, что «могла или дала» Беларусь России.

— Я также должен сказать, что реакция белорусского МИД была абсолютно непрофессиональной. Она не учитывала той тонкости, если хотите — нежности, в российско-белорусских отношениях, которой может повредить любое слово.

Антонович заявил, что Беларуси и России надо идти дальше в отношениях и не ходить в них по кругу. Проблема, считает экс-глава МИД, в разных экономических системах в двух странах.

— В России сложился олигархический капитализм, некоторые не без оснований называют его олигархически-бюрокатически-криминальным. В Беларуси обретает очертания государственный капитализм. Эта нестыковка систем требует тонкого регулирования и настройки. Различие не в исторических корнях или каких-то национально-этнических заворотах, тут есть единый русский мир и никуда от этого не уйдешь. Это наше историческое приобретение и мы не можем его растратить.

По словам Антоновича, задача «русско-белорусского государства — сохранить русский мир», а «пан-атлантизм старается его расколоть, и во-многом ему это удалось».

— Я думаю, что нужно совершенствовать государственные формы союзного сотрудничества. Необходим парламент общего государства, а не делегированные компоненты двух парламентов, который избирался бы на общей основе, как парламент Евросоюза. <…> Нужна политическая система. Будет политическая система, будут какие-то генерироваться идеи, чтобы двигаться. Мы только в начале этого пути.

Другой бывший министр иностранных дел Беларуси Владимир Сенько (1994−1997) заявил, что как бы Минск и Москва не обсуждали тему интеграции, перед ними маячит одна проблема.


Владимир Сенько — в центре. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Возможно ли в принципе построение союзного государства столь несопоставимых величин — огромная Россия, в экономическом, военном и политическом плане, и гораздо меньшее государство, Республика Беларусь? Меня не удивляет, что Россия при принятии каких-то стратегических решений не хочет допускать мысли о равном участии в решении каких-то ключевых проблем. И в то же время в договоре прописано, что все решения принимаются на основе равенства.

Экс-глава МИД убежден, что сторонам «нужно выйти из этого юридического клинча». Сенько считает, что наверняка есть возможность «разрубить этот гордиев узел».

— И та работа, которая сейчас ведется двумя рабочими группами с обеих сторон, видимо, строится на конфиденциальных началах, чтобы не будоражить общественное мнение. Но то, что появляется в медийном поле, явно не способствует правильному восприятию с обеих сторон. Беларусь часто представляется как некий иждивенец, что в Беларуси сужается поле для русского мира.

По словам экс-главы МИД белорусизация в стране происходит «очень постепенно и аккуратно» и это объективный процесс.

— Может ли он не происходить? Это было бы неестественно в условиях существования суверенного государства, развития его истории и культуры. Но не существует никаких предпосылок для вытеснения русского языка. Это государственный язык, на нем говорят практически 99,9% всего населения республики.

Сенько считает, что невозможно отказаться от идеи создания союза Беларуси и России.

— В это вложен авторитет политических элит с обеих сторон. И народы в обеих странах этого бы не поняли и не приняли. Важно, чтобы мы избегали тех искр, которые проявляются с отдельных сторон наших отношений.

Экс-министр считает неизбежным внесение изменений в договор о Союзном государстве, потому что он «не позволит нам двигаться вместе вперед».

Семинар «Беларусь и Россия: в поисках эффективной формулы союзничества во времена геополитической турбулентности», который прошел сегодня в Москве, — совместное мероприятие белорусской инициативы «Минский диалог», Российского совета по международным делам и Центра поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия».

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший министр иностранных дел Беларуси Иван Антонович (1997−1998) призвал не ходить по кругу в отношениях с Россией и сделать следующий шаг в интеграции.
 
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