|
Обновлённые банкноты 5 и 10 рублей будут введены в обращение с 20 мая
30.04.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом 5 и 10 белорусских рублей усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити.
В дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 5 и 10 белорусских рублей, внесены следующие изменения:
Изготовителем банкнот 2019 года выпуска является акционерное общество «Гознак» (Российская Федерация).
Одновременно изображения новых банкнот и подробная информация об их защитном комплексе будут размещены на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет в разделе «Банкноты и монеты».
Решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот было принято Правлением Национального банка в сентябре 2018 года.
В настоящее время на территории Республики Беларусь находятся в обращении 7 номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 рублей и 8 номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 белорусских рубля.
В мировой практике мелкие банкноты в большей степени используются как разменные, имеют непродолжительные сроки службы и поэтому требуют постоянной замены. Так, средний срок службы банкноты номиналом 5 евро составляет 13 месяцев, банкноты номиналом 1 доллар США – 22 месяца, банкноты номиналом 50 российских рублей – 8,3 месяца.
В Нацбанке отметили, что дополнительное изготовление наличных денег не означает увеличение денежной массы, поскольку их выпуск в обращение приводит к переходу денежных средств из безналичной формы в наличную, так как банки за полученные денежные знаки перечисляют Национальному банку их безналичный эквивалент.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)