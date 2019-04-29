Обновлённые банкноты 5 и 10 рублей будут введены в обращение с 20 мая

Источник материала: Полесская правда



Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 белорусских рублей 2019 года выпуска будут введены в обращение с 20 мая 2019 года. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 апреля 2019 года № 183 в рамках проводимых мероприятий по замене выводимых из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса находящихся в обращении банкнот. Об этом сообщили управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом 5 и 10 белорусских рублей усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити.

В дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 5 и 10 белорусских рублей, внесены следующие изменения:

исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи;

приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия;

вместо «2009» указан год выпуска в обращение – «2019».

Изготовителем банкнот 2019 года выпуска является акционерное общество «Гознак» (Российская Федерация).

20 мая 2019 года Национальный банк Республики Беларусь проведет презентацию новых банкнот номиналом 5 и 10 белорусских рублей для представителей средств массовой информации.

Одновременно изображения новых банкнот и подробная информация об их защитном комплексе будут размещены на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет в разделе «Банкноты и монеты».

Ранее введенные в обращение банкноты образца 2009 года остаются законным платежным средством Республики Беларусь.

Решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот было принято Правлением Национального банка в сентябре 2018 года.

В соответствии с планами в 2019 году будут введены в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 белорусских рублей, в 2020 году – 20 и 50 белорусских рублей.

В настоящее время на территории Республики Беларусь находятся в обращении 7 номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 рублей и 8 номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 белорусских рубля.

В мировой практике мелкие банкноты в большей степени используются как разменные, имеют непродолжительные сроки службы и поэтому требуют постоянной замены. Так, средний срок службы банкноты номиналом 5 евро составляет 13 месяцев, банкноты номиналом 1 доллар США – 22 месяца, банкноты номиналом 50 российских рублей – 8,3 месяца.

В Нацбанке отметили, что дополнительное изготовление наличных денег не означает увеличение денежной массы, поскольку их выпуск в обращение приводит к переходу денежных средств из безналичной формы в наличную, так как банки за полученные денежные знаки перечисляют Национальному банку их безналичный эквивалент.