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Медведев грозит «уголовкой» за «грязную» нефть, но не готов на уступки Минску по маневру
30.04.2019 15:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил уголовной ответственности виновных в инциденте с загрязнением нефти, поставляемой из России в Беларусь по трубопроводу «Дружба». Об этом он заявил журналистам по итогам своего визита в Ереван.
«Безусловно, с этим нужно разбираться, это плохой инцидент, который необходимо самым тщательным образом расследовать. Следствие идет и по линии правоохранительных органов, и по технологической линии. Результатом этого разбора должны быть решения о привлечении к ответственности виновных лиц и — при установлении — виновных компаний. Эта ответственность может быть административной, может быть экономической, то есть, гражданско-правовой, может быть и уголовной», — сказал Медведев.
При этом глава кабмина также отметил, что инцидент с нефтью никак не повлияет на переговоры Москвы и Минска, касающиеся проводимого в России налогового маневра. «Что касается увязки последствий этого инцидента и всякого рода иных решений, которые находятся в периметре обсуждения, то здесь никакой увязки быть не может», — сказал он.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил уголовной ответственности виновных в инциденте с загрязнением нефти, поставляемой из России в Беларусь по...
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