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Медведев грозит «уголовкой» за «грязную» нефть, но не готов на уступки Минску по маневру

30.04.2019 15:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил уголовной ответственности виновных в инциденте с загрязнением нефти, поставляемой из России в Беларусь по трубопроводу «Дружба». Об этом он заявил журналистам по итогам своего визита в Ереван.


Дмитрий Медведев. Фото: Reuters

«Безусловно, с этим нужно разбираться, это плохой инцидент, который необходимо самым тщательным образом расследовать. Следствие идет и по линии правоохранительных органов, и по технологической линии. Результатом этого разбора должны быть решения о привлечении к ответственности виновных лиц и — при установлении — виновных компаний. Эта ответственность может быть административной, может быть экономической, то есть, гражданско-правовой, может быть и уголовной», — сказал Медведев.

При этом глава кабмина также отметил, что инцидент с нефтью никак не повлияет на переговоры Москвы и Минска, касающиеся проводимого в России налогового маневра. «Что касается увязки последствий этого инцидента и всякого рода иных решений, которые находятся в периметре обсуждения, то здесь никакой увязки быть не может», — сказал он.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в «Белнефтехиме» заявили, что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

26 апреля в «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным.

Президенты России и Беларуси на днях обсудили ситуацию с поставками некачественной российской нефти. Владимир Путин заявил, что проводится корпоративное расследование, но если его будет мало, то привлекут спецслужбы. После этого председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил в недельный срок провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба» во время поставок в Беларусь и наказать виновных.

«Чистую» нефть Беларусь получит в начале мая.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил уголовной ответственности виновных в инциденте с загрязнением нефти, поставляемой из России в Беларусь по...
 
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