Медведев: Вопросы допуска на рынок белорусского молока будут решать по каждому предприятию отдельно

Источник материала: Tut.by

Россия по спорным вопросам, связанным с импортом молока из Беларуси, будет принимать решения по каждому предприятию в отдельности. Об этом заявил во вторник журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване.

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«Мы договорились о том, что <…> по каждому предприятию будем разбираться. То есть от секторальных решений мы уходим, но они замещаются решениями на уровне компаний», — сказал глава правительства РФ, комментируя спор вокруг ограничения российской стороной поставок молочной продукции из Беларуси.

«В этом смысле ничего не меняется, но по каждой компании мы проведем тщательный анализ», — заключил Медведев, отметив, что он уже дал соответствующие поручения главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву и главе Россельхознадзора Сергею Данкверту.

С пошлинами следует поторопиться

Премьер-министр РФ также заявил, что окончательное решение о распределении импортных пошлин между странами Евразийского экономического союза с 2020 года пока не принято.

«Если говорить о расщеплении таможенных пошлин, то решение пока следующее: нет окончательной версии того, как это делать, — подчеркнул глава кабмина. — В то же время, если мы не договоримся до определенного времени, то в этом случае все возвращается к прежней модели, и Киргизская Республика вообще участие в этом процессе утрачивает».

«Поэтому мы договорились интенсивно поработать в ближайшие две-три недели, потому что решение должно быть найдено путем консультаций между правительствами», — добавил он. По словам Медведева, вице-премьеры уже получили указания на этот счет.

Напомним, президент Беларуси заявлял, что Беларусь не поддержит предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена установлены в следующих размерах: Армения — 1,22%, Беларусь — 4,56%, Казахстан — 7,055%, Кыргызстан — 1,9%, Россия — 85,265%.

Маркировке быть

Премьер-министр России призвал расширить круг товаров, подлежащих маркировке в рамках Евразийского экономического союза.

«Мы сможем усилить контроль за оборотом продукции на территории „пятерки“, эту практику [маркировки товаров] нужно распространить и на другие товары, — сказал Медведев. — Нужно создать такую систему, которая будет приемлема во всех странах, унифицированную, удобную систему».

«Нам нужен действенный механизм прослеживаемости товаров, — подчеркнул премьер. — При этом мы должны создавать такие условия, когда новых требований избыточных не появляется». По его словам, система маркировки товаров хорошо себя зарекомендовала для обеспечения прослеживаемости. «Мы начинали, напомню, с меховых изделий, это помогло снизить „серый“ оборот, увеличить легальный оборот такой продукции», — заметил глава кабмина.

Говоря о техническом регулировании, Медведев отметил, что в ЕАЭС уже действует 47 технических регламентов, еще 12 находятся в стадии разработки. «Предлагаю ускорить их согласование, обеспечив строгий контроль», — сказал он.