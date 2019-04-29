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Медведев: вопросы импорта молока из Беларуси будут решаться по каждому предприятию отдельно

30.04.2019 15:33 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Медведев: вопросы импорта молока из Беларуси будут решаться по каждому предприятию отдельно
Фото из архива

30 апреля, Ереван /БЕЛТА - ТАСС/. Россия по спорным вопросам, связанным с импортом молока из Беларуси, будет принимать решения по каждому предприятию в отдельности. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване.

"Мы договорились о том, что по каждому предприятию будем разбираться. От секторальных решений мы уходим, но они замещаются решениями на уровне компаний", - сказал глава правительства РФ, комментируя спор вокруг ограничения российской стороной поставок молочной продукции из Беларуси.

"В этом смысле ничего не меняется, но по каждой компании мы проведем тщательный анализ", - заключил Дмитрий Медведев. Он отметил, что уже дал соответствующие поручения главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву и главе Россельхознадзора Сергею Данкверту.-0-

 
 
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30 апреля, Ереван /БЕЛТА - ТАСС/. Россия по спорным вопросам, связанным с импортом молока из Беларуси, будет принимать решения по каждому предприятию в отдельности....
 
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Медведев: Вопросы допуска на рынок белорусского молока будут решать по каждому предприятию отдельно
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